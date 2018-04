Windows 10 on ARM | finalmente in arrivo il supporto ai programmi a 64bit

Qualcomm vuole convincervi a comprare un PC Windows 10 on ARM con tre nuovi spot : La piattaforma Windows 10 on ARM è appena approdata sul mercato dei PC, nello specifico 2-in-1, portando indubbiamente un qualcosa di nuovo e molto interessante. Qualcomm, con non uno, non due ma ben tre video spot pubblicati sul proprio canale Youtube, vuole convincere gli utenti ad acquistare i nuovi dispositivi WOA con a bordo il processore Snapdragon 835. Nei filmati, l’azienda mette a confronto un 2-in-1 Windows 10 on ARM e un altro ...

Qualcomm : “in arrivo altri PC Windows 10 on ARM nel 2018” : Dopo Asus NovaGO e HP Envy x2, altri dispositivi Windows 10 on ARM (PC, convertibili, 2-in-1) arriveranno nel corso di questo 2018. Ad annunciarlo è la stessa Qualcomm durante una conferenza al Mobile World Congress 2018, la quale conferma una nuova ondata di device Always Connected con a bordo i suoi processori Snpadragon 845 e Snpadragon 835. Per quanto riguarda le tempistiche di lancio, si fa riferimento al periodo “back to ...

Windows 10 on ARM in esecuzione su un Lumia Hapanero - ecco a voi un video inedito : Nelle ultime settimane abbiamo assistito a degli sviluppatori che ci hanno mostrato Windows RT, Windows PE e Windows 10 on ARM sui dispositivi Lumia, i quali ufficialmente non potrebbero in alcun modo essere dotati di tali sistemi operativi in quanto destinati ad un’altra categoria di device. Concentrandoci nello specifico su Windows 10 on ARM, che è anche il più interessante da tutti i punti di vista, fino ad ora i developer e alcuni ...

Dopo TIM - anche Unieuro diventa sponsor ufficiale di Windows 10 on ARM : Come abbiamo visto in un precedente articolo, tra gli operatori telefonici che diventeranno sponsor ufficiali di Windows 10 on ARM, c’è anche l’italiana TIM che potrebbe favorire il lancio di tale piattaforma anche nel nostro Paese. A quanto pare però, oltre a TIM, anche Unieuro, la nota catena di negozi elettronica, venderà questi dispositivi nei propri numerosi punti vendita situati da nord a sud. A confermarlo c’è la lista ...

Windows 10 on ARM non è perfetto - ecco tutte le limitazioni che dovreste conoscere : Windows 10 on ARM, la nuova versione dell’OS di Microsoft appositamente studiata per i chip Snpadragon comunemente implementati solo negli smartphone, ha purtroppo alcune limitazioni. Che tale piattaforma sia interessante e che possa offrire innumerevoli vantaggi sul costo e sulla durata della batteria, la quale può arrivare fino a due giorni di autonomia, non c’è assolutamente alcun dubbio, tuttavia, non è tutto oro quel che luccica ...

Dell non crede in Windows 10 on ARM - colpa di Windows Phone e Windows RT : Mesi fa Microsoft ha lanciato la sua piattaforma Always Connected PC basata su Windows 10 on ARM, la quale garantisce un’autonomia di addirittura due giorni e un ottimo rapporto qualità/prezzo. Dopo Asus e HP, ci aspettiamo durante il corso del 2018 ulteriori OEM ma tra questi probabilmente non ci sarà Dell che non ha espresso il proprio supporto per il progetto di Redmond. Nello specifico, l’azienda Della serie XPS, tramite un suo ...

La connessione 5G in arrivo sui PC Windows 10 on ARM nel 2019 : Dopo le connessioni mobile 2G, 3G e 4G LTE, adesso il prossimo passo da compiere è quello del 5G, un nuovo standard capace di garantire una velocità di download e upload elevatissima. Qualcomm, a tal proposito, ha strinto di recente partnership e accordi commerciali con tanti OEM e aziende specializzate di alto calibro, per citarne alcuni: Asus, HMD Global HTC, LG, NetComm Wireless, NETGEAR, OPPO, Sony e Sharp Corporation. Grazie a queste ...

Windows 10 ARM installato su un Lumia 950 da uno sviluppatore : Gli sviluppatori, utilizzando come sempre il tool Windows Phone Internals, sono riusciti a realizzare il loro ennesimo “esperimento” sui dispositivi Windows 10 Mobile. Infatti, dopo Windows RT e Windows PE, l’utente Twitter Blaze ha installato Windows 10 on Arm su un Lumia 950. Si tratta senza ombra di dubbio di un fatto molto curioso dato che, rispetto ai casi precedenti, troviamo come protagonista un dispositivo molto più ...

Windows 10 on ARM : le app desktop non influenzeranno la mostruosa autonomia : Sappiamo benissimo che tra i vantaggi di Windows 10 on ARM, oltre alla sicurezza, troviamo anche l’autonomia che difficilmente i PC con processori Intel riescono a raggiungere. A tal proposito ricordiamo che secondo un dirigente di Qualcomm, Don McGuire, l’autonomia di questa versione del SO di Microsoft basata sul chip Snapdragon 835 sia del tutto senza precedenti, superando le aspettative iniziali e garantendo addirittura ben due ...

Windows 10 Mobile : un Hacker installa Windows on ARM e Windows RT su un Lumia 1520 : Con il rilascio di Windows Phone Internals, un tool non ufficiale in grado di ottenere l’accesso al Root e di aggirare il SecureBoot dei dispositivi Mobile di casa Microsoft, si è aperto un grosso varco per il modding di Windows 10 Mobile. Tale tool consente in sostanza di installare liberamente ROM personalizzate e, grazie a questa funzionalità, Gustave, un Hacker molto famoso nella community di Microsoft e sviluppatore di Interop, è riuscito ...

TIM sarà l’operatore italiano che supporterà i PC Windows 10 on ARM : La piattaforma Windows 10 on ARM, nonostante sia nata da pochissimo, sta ribaltando l’intero mercato PC con il passaggio dai semplici chip Intel a quelli Snapdragon. I vantaggi per l’utente comune con i nuovi processori consistono principalmente in un avvio molto più rapido, in un costo più basso e una maggiore autonomia che, in alcuni casi, supera tranquillamente le 20 0re. I primi PC con Windows on ARM sono l’Asus NovaGO, ...