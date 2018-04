What The Fuck!! | le foto più assurde del web sbarcano in un libro di carta

huffingtonpost

(Di venerdì 6 aprile 2018) Un orso polare scende dal bus sotto lo sguardo attonito di due vecchiette, quattro militari stanno appostati col fucile spianato.. sì, ma su un trenino per bambini (!), un uomo fa la guardia a un barbecue allestito nel cofano di un'auto...verrebbe da dire, "the"'?. E infatti è proprio questo il titolo scelto per quest'opera in due volumi che raccoglie, in 600 pagine l'uno, il meglio e il peggio dellegrafie circolanti su social e web. A metà strada tra un "Paperissima" sue un'enciclopedia del nonsense,The Fuck! vol. 1 e vol. 2, edito da éditions télémaque, mette in fila, pagina dopo pagina, una serie di barzellettegrafiche e amenità visuali lanciate nelle profondità del web da chissà chi.A ripescarle ci ha pensato quest'editore francese premiato dalle vendite, tanto da aver deciso di far ...