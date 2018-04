Weekend a tutto sole | ma peggiora domenica

Previsioni Meteo - torna l’anticiclone : verso un fantastico Weekend di sole in tutt’Italia. Poi - però - cambia tutto : 1/23 ...

Pesaro - con la Piccola Ribalta un Weekend tutto da ridere : Sarà l'ultimo appuntamento della stagione, ma sono già in programma repliche per due spettacoli proposti con grande successo nel corso della stagione teatrale: " El curtil ", commedia in dialetto ...

Weekend primaverile in Alto Adige : il meglio è tutto qui : Ci sono posti che valgono una visita in ogni momento dell’anno e uno di questi è sicuramente l’Alto Adige, una meta che affascina i migliori sciatori in inverno e gli amanti della bellezza in estate: quando la natura si sveste del suo abito bianco indossando i colori della primavera e i suoi borghi in tutta la loro eleganza. È da qui che ora si può partire per il migliore dei Weekend all’insegna di una grande storia, cultura, tradizioni ed ...

Weekend tutto green a Trento : Alla Fondazione Caritro, Trentino Sviluppo ha invece organizzato un incontro sull'"Economia circolare: scenari nel mondo industriale e impatti sulla nostra vita quotidiana"; nell'arco di tutto il ...

BEST Weekend / Una grande opera verdiana e poi a tutto teatro fra Faenza - Lugo e Piangipane : Prevendite online su vivaticket.it Info: 0546/21306 - www.accademiaperduta.it Il mondo non mi deve nulla va in scena invece sabato 3 e domenica 4 marzo al teatro Rossini di Lugo. Il testo è di ...

Cities : Skylines pesantemente scontato e gratis su Steam per tutto il Weekend : Se siete degli amanti dei giochi simulativi allora Cities: Skylines potrebbe fare al caso vostro. Come riporta VG247.com, infatti, il titolo sviluppato da Colossal Order e pubblicato da Paradox Interactive sarà giocabile gratuitamente su Steam da oggi fino a domenica 11 febbraio. Per chi non conoscesse il titolo, Cities: Skylines vi calerà nei panni di un sindaco che avrà il compito di amministrare e far crescere una città da zero dovendo ...

Arte Fiera 2018 : tutto il meglio del Weekend più internazionale di Bologna : Ora tutti vogliono andarci incuriositi dall’apertura di FICO, tanto che per questo anche il New York Times ha appena inserito Bologna tra le tappe da non perdere in Emilia, una tra le sue 52 mete da visitare nel 2018. Ma tra i momenti migliori per tornare e vivere questa città piena di storia, cultura, oltre che di tradizioni enogastronomiche c’è questo: il weekend di Arte Fiera, la Fiera di Arte Moderna e Contemporanea che torna ...