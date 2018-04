Wall Street pesante su dazi e lavoro Usa Borse fiacche | nuovo exploit Tim

Wall Street giù di tono per dazi e disoccupazione : Sessione da dimenticare per la Borsa americana , con il Dow Jones che sta lasciando sul terreno l'1,61%, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi avviata martedì scorso. Giornata negativa per l' ...

Trump su guerra commerciale : Wall Street soffrirà - ma alla fine saremo più forti : Alert sui mercati dopo le parole proferite dal presidente americano Donald Trump, in merito agli effetti che l'acuirsi di una guerra commerciale - contro la Cina, ma non solo - potrebbe avere su Wall ...

Opening bell stonata a Wall Street. Delude il mercato del lavoro : Partenza al ribasso per la borsa americana , come anticipato dai future a stelle e strisce. , con il presidente americano, Donald Trump, che sta valutando di imporre ulteriori dazi sulle importazioni ...

Wall Street attesa in rosso : Teleborsa, - Wall Street attesa in ribasso , come anticipato dai future statunitensi, sulle rinnovate tensioni per la guerra commerciale tra USA e Cina. Dal fronte macroeconomico si segnala, invece, ...

Guerra commerciale Cina-Usa - Borse in rosso/ Dazi tra Pechino e Washington : Wall Street incassa il colpo : Guerra commerciale Cina-Usa, Borse in rosso: nuove schermaglie tra Pechino e Washington tra Dazi e contro-Dazi, con i future di Wall Street in perdita(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 10:28:00 GMT)

Borsa : Wall Street apre in rialzo : ANSA, - WASHINGTON, 5 APR - Apertura in rialzo per Wall Street, col Dow Jones che guadagna lo 0,48%, il Nasdaq lo 0,77% e l'indice S&P500 lo 0,55%. SAV

Wall Street di buon umore in avvio : Seduta in lieve rialzo per Wall Street , con il Dow Jones , che avanza a 24.429,3 punti consolidando la serie di tre rialzi consecutivi avviata martedì scorso, dopo le ampie flessioni precedenti sui ...

Wall Street : previsto avvio in rialzo su minori tensioni commerciali : Sul tema dazi, alcuni esponenti della Federal Reserve hanno dichirato che è ancora prematuro fare un'analisi dell'impatto sull'economia di un'eventuale disputa commerciale. Il membro votante Lael ...

Jeffrey Gundlach - DoubleLine Capital - : Wall Street scenderà - pesano volatilità e tassi Treasuries : Wall Street scenderà e terminerà l'anno in rosso, anche perchè "l'azionario non può tollerare tassi più alti".

Come è andato il primo giorno di Spotify a Wall Street : Un pò di altalena c'è stata, ma i timori di una volatilità eccessiva si sono rivelati infondati: l'approdo in borsa di Spotify è stato , per ora, un successo. Moltiplicando così l'interesse nei ...

Wall Street rompe gli equilibri - fondamentali più forti dei dazi : ... anche oggi la piazza azionaria di Wall Street ha archiviato la sessione di scambi in netto rialzo privilegiando i f ondamentali delle società quotate e dell'economia a stelle e strisce, piuttosto ...

Wall Street spera che Usa e Cina evitino una guerra commerciale : Sanders ha fatto capire che la prima e la seconda economia al mondo avranno "un paio di mesi" per negoziare ed evitare una guerra commerciale tanto temuta dai mercati. In riferimento al sell-off ...

Wall Street riduce le perdite di avvio giornata : riduce le perdite a metà giornata la borsa di Wall Street . Partita in netto calo sulle preoccupazioni per un inasprimento della guerra commerciale USA-Cina ora gli indici mostrano perdite frazionali. ...

Alta tensione a Wall Street su timori dazi Usa-Cina. Male Europa : Il mercato americano risente delle schermaglie tra Stati Uniti e Ciona suli dazi. A poco sono valse le rassicurazioni del segretario al commercio americano e dello stesso Donald Trump.. Borse Ue deboli nel giorno annuncio risalita l'inflazione europea a marzo, A Piazza Affari giù Fca e Cnh...