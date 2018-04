Voragini a Roma | una ogni 36 ore nei primi tre mesi del 2018

Novanta Voragini l'anno - 44 dall'inizio del 2018 : così il sottosuolo di Roma si scopre fragile : Ventotto zone a rischio frana e 250mila cittadini in pericolo alluvioni: i dati contenuti nel primo rapporto Roma Capitale curato dall'Autorità di distretto...

Roma - Voragini e buche : bus deviati dalla Balduina a Centocelle : buche e voragini continuano a imporre la chiusura di strade e la conseguente variazione dei percorsi delle linee Atac e Tpl. A causa del dissesto del manto stradale è stata chiusa al traffico via ...

Voragini a Roma - ecco perché si formano : 'Siamo fermi all'anno zero' : Anche perchè, e la cronaca cittadina lo dimostra costantemente, spesso le Voragini sono causate dai problemi di queste vecchie condotte. Per farlo serviranno risorse e programmazione. Prima però, ...

Roma - Balduina e Portuense chiuse Si aprono ancora Voragini : voragini nel sottosuolo. Di varie forme e dimensioni. In procinto di inghiottire veicoli, oppure latenti in attesa che la situazione peggiori all'improvviso. O ancora accumunate dal rischio di un ...

Roma - allarme Voragini : due auto vengono inghiottite dall'asfalto - Video : In un Video postato su ' Cronaca Vera ' è possibile vedere l'esatto momento in cui il manto stradale frana letteralmente inghiottendo due auto parcheggiate, una Fiat Panda e una Alfa Romeo . Il ...

Roma - i murales se ne vanno ma le Voragini restano : Sono veramente indignato nel vedere che a Roma sono così rapidi nel cancellare uno splendido murales dove si vedeva Luigi Di Maio baciare Matteo Salvini e Giorgia Meloni tenere in braccio un bimbo di colore. Come tutti sapete a Roma si aprono le voragini e le auto ci finiscono dentro. Ricordo che nel 2014 scrissi all’ex sindaco Ignazio Marino sottolineando i disagi che le buche possono provocare alle persone disabili che usano la ...

Maltempo Roma - Voragini in città : il Comune velocizza i lavori : E’ stata già testata nell’autunno 2016 la macchina tappa-buche che nei prossimi giorni il Campidoglio utilizzerà nel programma di lavori varato dopo l’ondata di Maltempo che in dieci giorni, tra neve, ghiaccio e precipitazioni abbondanti, ha aperto voragini in tutto il manto stradale cittadino. Il Campidoglio assieme ai Municipi nei giorni scorsi ha censito 50 mila buche stilando un programma di lavoro con l’obiettivo di ...

Roma è letteralmente paralizzata dal traffico causato da buche e Voragini : A Roma traffico in tilt a causa di buche e allagamenti https://t.co/xaO4foQmCD #cronaca - Sky TG24 , @SkyTG24, 6 marzo 2018 Le ripercussioni sul traffico iniziano a diventare evidenti: sia ieri che ...

Roma è letteralmente paralizzata dal traffico causato da buche e Voragini : Da via Cristoforo Colombo alla Salaria, dal centro alla periferia, dalle grandi arterie ai vicoli più appartati di viale Trastevere. Le strade di Roma soffrono come mai prima della "sindrome da buche". Strade 'groviera', con voragini anche al centro della carreggiata che diventano piscine con la pioggia, trappole spesso poco visibili per scooteristi e ciclisti, ma anche per pedoni e automobilisti costretti ...

Maltempo a Roma - buche e Voragini nelle strade : traffico in tilt - città nel caos : La neve ma soprattutto la pioggia che cade quasi ininterrottamente da giorni sulla Capitale hanno deteriorato ulteriormente il gia’ malandato manto stradale, per la disperazione dei Romani. buche piene di acqua causano rallentamenti continui sia in centro che in periferia. Quelle più pericolose vengono ‘presidiate’ da vigili che le segnalano ad automobilisti, motociclisti e pedoni. Allagamenti, voragini piene d’acqua, ...

Maltempo Roma : traffico in tilt per la pioggia - Voragini piene d’acqua : traffico in tilt tra code e buche piene d’acqua stamattina a Roma a causa della pioggia: a viale Castrense una voragine si è riempita d’acqua. Sul posto la polizia locale. Disagi al traffico da via Nomentana all’Appia, da via Cristoforo Colombo a Monti Tiburtini. Sette chilometri di code si registrano, secondo Astral-infomobilità, sul tratto urbano della A24 da Settecamini alla Tangenziale est verso il centro. L'articolo ...

Elezioni - Lorenzin : “Se vinco farò ministero della Famiglia. Raggi? Si occupi delle Voragini a Roma e non della scienza” : “Se sarò io a vincere le Elezioni farò un grande ministero della Famiglia, del Benessere e della Salute delle persone. E ci metto dentro anche la lotta alla droga“. Lo annuncia a Faccia a Faccia (La7) Beatrice Lorenzin, ministro uscente della Salute e candidata per la coalizione di centrosinistra alla Camera. Lorenzin ammette gli errori commessi nella campagna per il Fertility Day, poi difende la legge sui vaccini, dando una stoccata ...

Perché Roma si riempie di buche e Voragini : Articolo del 22 maggio 2017 aggiornato il 14 febbraio 2018 alle ore 19.00 * * Due squadre dei vigili del fuoco del Comando di Roma stanno intervenendo in via Livio Andronico, alla Balduina, per una voragine stradale nella quale sono cadute alcune auto parcheggiate nelle vicinanze di un cantiere con lavori in corso. Secondo le prime informazioni, non risultano persone coinvolte. Nelle prossime ore, forse soltanto domani, sarà ...