Vogliamo essere civili e democratici? Aboliamo il reato di bestemmia

Monchi : 'Niente alibi se Vogliamo crescere. Abbiamo meritato di essere qui. Facciamo una partita da Roma' : Il ds della Roma , Monchi , è intervenuto ai microfoni Premium Sport a pochi minuti dal fischio d'inizio della sfida del Camp Nou contro il Barcellona : 'Se la Roma vuole andare avanti e crescere, sia per il presente che per il futuro, non deve cercare alibi se ...

Serie A Benevento - De Zerbi : «Contro la Lazio non Vogliamo essere vittime» : Benevento - Roberto De Zerbi, a pochi giorni da Lazio-Benevento, mette le mani avanti e il focus sulla questione Var: "Lo dico prima dato che la Lazio ha avuto problemi con il Var: non vorrei che ...

Vogliamo essere ragazze forti - non perfette

Vogliamo essere ragazze forti - non perfette : «essere forti significa mettere cuore, testa ed energia in ciò in cui credi. La tua bellezza si sprigiona da qui». Jordan 15 anni «Le cicatrici le portano addosso quelli che hanno lottato per sconfiggere una grossa difficoltà della vita, e ci sono riusciti». Paige 18 anni «Le ragazze forti non perdono mai. Imparano solo, e poi ritornano ancora più forti». KyLie 12 anni «Nel calcio la bellezza non c’entra. Ci si asciuga le lacrime, si tampona il ...

'Vogliamo essere protagonisti in Umbria' : parlano i parlamentari neoeletti della Lega : L 'Umbria ha bisogno di risposte e noi non vediamo l'ora di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale. Dedizione, impegno e costanza saranno le basi da cui partirà la nostra azione politica, come abbiamo già fatto nei comuni che, negli anni, siamo stati chiamati a rappresentare ". Esordiscono così i cinque parlamentari della Lega Umbria, Luca Briziarelli, Virginio Caparvi , ...