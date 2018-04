Video e testo La nuova stella di Broadway di Cesare Cremonini | una storia d’amore

Video e testo Tappeto di fragole dei Modà - un “insieme di quadri” di Kekko Silvestre da Viva i romantici : Tappeto di fragole dei Modà è un singolo della band guidata da Kekko Silvestre, settimo brano estratto dal loro quarto album dal titolo Viva i romantici. Rilasciato in radio il 18 novembre 2018, vanta un Videoclip ufficiale per la regia di Gaetano Morbioli, realizzato in località diverse della regione Veneto e prodotto da Run Multimedia. La clip ufficiale di Tappeto di fragole dei Modà è stato rilasciato il 28 novembre 2011 e ha superato, ad ...

Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda : testo e Video del nuovo singolo : Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda, il nuovo singolo disponibile da oggi - venerdì 6 aprile - in radio e in digital download. Il videoclip ufficiale del brano sarà disponibile su YouTube, su Vevo e in rotazione televisiva da lunedì 9 aprile 2018. Boomdabash con Fabri Fibra e Jake La Furia in Barracuda segna il ritorno dei Boomdabash, una delle band reggae d’origine salentina più apprezzate del momento che nel nuovo brano ...

Video - testo e traduzione di No Roots di Alice Merton - una dedica a chi non ha radici : No Roots di Alice Merton è il singolo certificato disco d'oro in Italia, disponibile su tutte le piattaforme digitali streaming e download. Il brano è contenuto nell'omonimo EP di debutto della giovane cantante, rilasciato nel dicembre 2016. Originaria di Monaco di Baviera, Alice Merton è l'artista donna rivelazione del 2018, e a soli 24 anni si è fatta apprezzare dal pubblico e dalla critica internazionale proprio grazie al successo di No ...

Video e testo Perché sono rimasto da solo di Zic - il 2° singolo inedito del cantante della squadra bianca : Perché sono rimasto da solo di Zic è uno di singoli inediti presentati ad Amici di Maria De Filippi. Dopo il lancio del brano Capodanno, nella sfida inediti contro il gruppo dei The Jab, vinta da Zic per numero di download effettuati dai fan, il cantante ha potuto lavorare al rilascio di un altro brano. La canzone rilasciata da Zic ad Amici di Maria De Filippi si intitola Perché sono rimasto da solo ed è il secondo brano pubblicato nel corso ...

Video e testo di Capodanno di Zic - singolo inedito cantato a Rudy Zerbi prima del serale : Capodanno di Zic è uno dei singoli inediti presentati dai concorrenti ad Amici di Maria De Filippi. A cantare Capodanno è il talento della squadra bianca Zic che ha ottenuto l'accesso al serale dopo un percorso impegnativo. Capodanno di Zic ha colpito anche Rudy Zerbi che a gennaio ha ascoltato la versione integrale del brano dal vivo, in sala prove, in solitaria con il concorrente che si è dimostrato particolarmente emozionato. "Ti ...

Skuola.net - gli appunti da testo a Video in pochi secondi. Nuove opportunità per gli inserzionisti pubblicitari : L'obiettivo è di arrivare, dopo lo streaming, alla possibilità di scaricare quei contenuti per portarli sempre con sé. Ma il varo dei video appunti UGC, se da un lato consegna ai ragazzi maggiori ...

Video e testo Quattro Mura di Biondo - al serale con un singolo inedito da milioni di views : Quattro Mura di Biondo è un singolo presentato ad Amici di Maria De Filippi nell'edizione numero 17, in onda tra il 2017 e il 2018. Biondo è tra i concorrenti che accederanno al serale di Amici 2018, atteso a partire da sabato 7 aprile in diretta su Canale 5 dalle ore 21.20. Tra i pezzi presentati dal cantante nel programma, c'è il brano Quattro Mura, un singolo già rilasciato negli scorsi anni su YouTube che vanta all'attivo milioni di ...

Testo Mio Fratello di Biagio Antonacci - il Video ufficiale di Gabriele Muccino con Rosario e Giuseppe Fiorello : Il nuovo singolo di Biagio Antonacci sarà disponibile in rotazione radiofonica dal prossimo 6 aprile mentre è già disponibile in download digitale e in free streaming, all'interno del disco. Mo ...

Testo Mio Fratello di Biagio Antonacci - il Video ufficiale di Gabriele Muccino con Rosario e Giuseppe Fiorello : Mio Fratello di Biagio Antonacci è il nuovo singolo atteso in rotazione radiofonica e in digital download dal prossimo 6 aprile. Il videoclip ufficiale vanta la regia di Gabriele Muccino e vede protagonisti due fratelli della TV italiana: Rosario e Giuseppe Fiorello. Mio Fratello di Biagio Antonacci è estratto dall'ultimo disco di inediti pubblicato dall'artista. Dediche e Manie è stato rilasciato lo scorso 10 novembre su etichetta Iris e ...

Video - testo e traduzione di La Cintura di Alvaro Soler - il nuovo singolo è l’erede di Sofia : La Cintura di Alvaro Soler è il nuovo singolo disponibile da oggi 29 marzo su tutte le piattaforme digitali di streaming e download. Dopo alcuni mesi di silenzio dall'ultimo grande successo di Alvaro Soler Yo contigo, tu conmigo, il cantante spagnolo ha annunciato l'uscita di un nuovo brano, destinato a suonare in radio per tutta l'estate 2018. La Cintura di Alvaro Soler segue a ruota i successi di El mismo sol e Sofia: il nuovo singolo ha ...

Video e testo Un Respiro di Irama - commosso nel nuovo inedito dedicato alla nonna morta : Un Respiro di Irama è la canzone inedita con la quale l'artista prova ad accedere al serale di Amici di Maria De Filippi. Nella puntata di Amici 2018 in onda sabato 24 marzo, alcuni ragazzi hanno avuto la possibilità di provare a convincere le commissioni di canto e di ballo aspirando all'unanimità per l'accesso immediato al serale. Irama era tra questi e si è esibito in puntata presentando un nuovo brano inedito dedicato alla sua nonna ...

Testo e Video Morirò da Re dei Maneskin e biglietti in prevendita per il tour autunnale 2018 : Morirò da Re dei Maneskin è da oggi disponibile anche in rotazione televisiva con il videoclip ufficiale appena presentato. Dopo la pubblicazione del singolo inedito, Morirò da Re dei Maneskin ha oggi - lunedì 26 marzo - anche la rispettiva clip ufficiale che vede la band di X Factor 11 assoluta protagonista del filmato. Morirò da Re dei Maneskin anticipa il nuovo album del gruppo ed è un singolo inedito che non è contenuto nell'Ep d'esordio, ...

Video e testo Ti ho voluto bene veramente di Marco Mengoni dall’album Le cose che non ho : Ti ho voluto bene veramente di Marco Mengoni è uno dei brani contenuti nell'album Le cose che non ho del cantautore di Ronciglione. Il singolo risale al 2015. Era un venerdì 16 ottobre quando veniva rilasciato in radio e in digital download il brano inedito Ti ho voluto bene veramente di Marco Mengoni che avrebbe anticipato l'album atteso a dicembre dello stesso anno. Le cose che non ho ha fatto seguito al disco Parole in circolo ed è ...

Diretta/ Repubblica Ceca-Italia U20 streaming Video e tv : il contesto del match e le probabili formazioni : Diretta Repubblica Ceca-Italia Under 20: info streaming video e tv. Tornano in campo gli azzurrini del ct Guidi per il sesto match della Elite League 2018.(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 11:49:00 GMT)