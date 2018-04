Video di Battaglia Navale di Lorenzo Fragola | la rinascita prima di Bengala

optimaitalia

(Di venerdì 6 aprile 2018) Ildidiè finalmente disponibile. La clip accompagna il nuovo singolo dell'artista catanese, tornato in radio dopo l'anteindel gennaio scorso. La canzone rappresenta inoltre il primo estratto dal nuovo disco di inediti cherilascerà il 27 aprile prossimo, per il quale ha deciso il titolo. La clip è stata girata qualche settimana fa, a poco tempo dall'uscita di. Si tratta di una sorta di, per, che non sapendo quale direzione prendere ha deciso di mettere in musica questo suo stato d'animo dal quale è emerso il nuovo singolo in radio dal 30 marzo.Per ascoltare tutto l'album occorre invece aspettare fino al 27 aprile, data scelta per il ritorno in musica del giovane artista siciliano. Già nota la tracklist con la quale ha deciso di popolare il nuovo disco, ...