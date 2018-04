Viaggio al Polo Sud | il video dell’ultima impresa in Antartide

Artico a Milano - Viaggio interattivo dalla Bicocca al Polo Nord : Milano , 7 mar. (AdnKronos) - Un’esplorazione interattiva alla scoperta dell’ Artico dedicata alle scuole e al territorio. In occasione delle celebrazioni per il Ventennale dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca , l'Ateneo ospita la mostra ' Artico – viaggio interattivo al Polo Nord ', ideata e re

L’Artico a Milano : Viaggio interattivo dalla Bicocca al Polo Nord : Un’esplorazione interattiva alla scoperta delL’Artico dedicata alle scuole e al territorio. In occasione delle celebrazioni per il Ventennale dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, l’Ateneo ospita la mostra “Artico – viaggio interattivo al Polo Nord”, ideata e realizzata dal Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr). L’esposizione è strutturata come una visita alla scoperta della regione artica e ha l’obiettivo di ...