“Vergogna! E lui che c’entra?” Grande Fratello | indiscrezioni bomba sui concorrenti La

caffeinamagazine

: RT @LoredanaRiccard: Io non uso mai epiteti pensanti ma questa volta lo faccio...vergogna fate proprio schifo siete cattivissime..e almeno… - Ozser36034592 : RT @LoredanaRiccard: Io non uso mai epiteti pensanti ma questa volta lo faccio...vergogna fate proprio schifo siete cattivissime..e almeno… - LRoscetti : @agorarai Ma questa gente che parla in trasmissione ma non si vergogna... Berlusconi è un pregiudicato e i cittadin… - festinalente3 : RT @alexdelprete: Fedeltà ai vincoli? Ma di che blatera dal sarcofago? Fedeltà alla COSTITUZIONE (del rispetto della quale lui dovrebbe ess… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Non c’è tempo di rilassarsi e mai come in questo momento vale il detto “chi si ferma è perduto”. Quando manca una settimana alla chiusura dell’Isola dei Famosi ecco che spunta prepotente il. Un ritorno a quattro mesi appena dall’edizione Vip, che vedrà montare in sella Barbara D’Urso, sempre più una e trina, e un cast di tutto rispetto degno della migliore sagra del lattarino di Marta. A quanto raccontano i ben informati infatti sarà l’edizione più trash della storia. Un mix letale tra Domenica Live, Pomeriggio 5, e il classico reality in di non famosi, o quasi. Ci saranno fratelli di, figli di, sacre famiglie, pastori della bassa e addirittura le nuore: manca solo la figura dell’amante, e poi ci sono tutte le categorie umane. Chi ha pensato a tanto? Beh, Barbara d’Urso, ovviamente, ad aver pensato di mettere nella casa spiata della tv non puri ...