Venerdi 6 Aprile sui canali Sky Cinema HD

Programmi TV di stasera - venerdì 6 aprile 2018. Rivelazioni shock di Stefania Sandrelli a «Cyrano» : Stefania Sandrelli Rai1, ore 21.30: Il Commissario Montalbano – Replica Il gioco degli specchi: Una bomba di basso potenziale è stata fatta scoppiare davanti alla porta di un magazzino. Si pensa a una minaccia per un pizzo non pagato, ma Montalbano è perplesso: il danno è assai scarso e il magazzino fra l’altro era vuoto. Inoltre il proprietario del magazzino, Angelino Arnone, nega in ogni modo di poter essere l’obiettivo di quello strano ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di venerdì 6 aprile 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di venerdì 6 aprile 2018: Un arrivo inaspettato potrebbe cambiare le carte in tavola nella questione dei Cantieri… Arianna (Samanta Piccinetti), al contrario del marito Andrea (Davide Devenuto), non è affatto felice del ritorno di Silvia (Luisa Amatucci) al Caffè Vulcano… Michele (Alberto Rossi) e Franco (Peppe Zarbo) uniscono le forze contro i “chiletti in più”. Il loro tentativo ...

Le previsioni meteo in Italia per domani - venerdì 6 aprile : O sole o nuvolo, non ci si aspettano grandi piogge: godetevela, cambierà The post Le previsioni meteo in Italia per domani, venerdì 6 aprile appeared first on Il Post.

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di venerdì 6 aprile 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di venerdì 6 aprile 2018: Saul si reca nei boschi a cercare Julieta Uriarte, ma non trova la ragazza… Julieta non partecipa al funerale di sua figlia Ana, ma alle esequie della piccola non prende parte neanche Candela… Julieta, a causa della morte di Ana, è totalmente disperata e, dopo la fuga nei boschi, torna nella sua casa bruciata: la ragazza è in cerca dei ricordi della bambina… Da ...

Meteo Roma previsioni per venerdì 6 aprile 2018 : Meteo Roma. Roma domani previsto tempo stabile con cieli sereni. Nel Lazio tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori. Meteo Roma previsioni per domani venerdì 6 aprile 2018 Tempo stabile con cieli sereni nel corso delle ore diurne e anche in serata. Temperature comprese tra +8°C e +23°C. Meteo Lazio previsioni per domani Condizioni di tempo stabile con sole prevalente su tutti i settori al mattino e al pomeriggio; sereno o poco ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di venerdì 6 aprile 2017 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 5 aprile 2018: Si svolgono a Montecarlo i festeggiamenti per l’ottimo riscontro del Summit della Spencer Publications e del debutto di Zende (Rome Flynn) in qualità di stilista… Nasce una nuova coppia? Wyatt Spencer (Darin Brooks) e Katie Logan (Heather Tom) si baciano… Katie si accorge che tra Zende e Maya Avant (Karla Mosley) potrebbe nascere qualcosa di non del tutto ...

MotoGP - GP Argentina 2018 : prove libere (venerdì 6 aprile). Programma - orari e tv : Siamo giunti ai nastri di partenza del weekend del Gran Premio di Argentina anche per la MotoGP in vista di una tre giorni quanto mai importante che ci permetterà di capire se i primi verdetti emessi a Losail saranno confermati anche sul circuito di Termas de Rio Hondo. Le quattro ore di differenza tra Italia e nord dell’Argentina faranno in modo che le prove libere, le qualifiche e le gare, saranno tutte previste dal tardo pomeriggio ...

F1 - GP Bahrein 2018 : prove libere (venerdì 6 aprile). Programma - orari e tv : Domani (venerdì 6 aprile) si comincia. Sul circuito di Sakhir le monoposto del Mondiale 2018 di F1 torneranno in pista per i primi due turni di prove libere del 2° round stagionale. C’è grande attesa sul possibile duello tra Mercedes e Ferrari e sull’eventuale inserimento di Red Bull. Il tracciato richiede molto ai freni ed alle gomme e sarà interessante verificare come le vetture sapranno gestire queste criticità. L’anno ...

Le previsioni meteo per domani - venerdì 6 aprile : Dove pioverà e dove no: che poi è l'unica cosa che interessa davvero The post Le previsioni meteo per domani, venerdì 6 aprile appeared first on Il Post.

Dal 7 Aprile nei digital store 'A Roma un Venerdì' - il secondo singolo di Greta Ray. In radio dal 9 Aprile. : ... classe 1999, che dal 2015 a oggi ha posato per più di 370 shooting fotografici, model sharing e workshop in tutta Italia, infatti fin da bambina ha sempre adorato sia il mondo della Moda che della ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di giovedì 5 e venerdì 6 aprile 2018 : anticipazioni puntata 434 di Una VITA di giovedì 5 e venerdì 6 aprile 2018: Mauro riesce a trovare Zenon, che però gli sfugge. Cayetana dice a Teresa di avere avuto un incubo in cui Fernando uccideva la Sierra. Lo stesso giorno, Teresa litiga con Fernando e decide di allontanarlo. L’uomo che ha aggredito Celia Alvarez Hermoso è Cruz Bengoa, che alla fine accetta il suo denaro per fuggire. Felipe acquista un mazzo di fiori per Celia, ma poi ...

Aumento di capitale Milan : il termine slitta a venerdì 13 aprile : La dead line per sottoscrivere era prevista per le 17 di oggi: Yonghong Li avrà dunque a disposizione un'altra settimana per versare la tanche da 10 milioni. L'articolo Aumento di capitale Milan: il termine slitta a venerdì 13 aprile è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Todi. Il premio Oscar Nicola Piovani - venerdì 6 aprile - alle 21 con LA MUSICA È PERICOLOSA " CONCERTATO. : I video di scena integrano il racconto con immagini di film, di spettacoli e, soprattutto, immagini che artisti come Luzzati e Manara hanno dedicato all'opera MUSICAle di Piovani. Si può prenotare ...

Il Segreto - Prudencio tormentato dalla morte di Ana : anticipazioni da martedì 3 a venerdì 6 aprile : Intrighi, sotterfugi e colpi di scena sono all’ordine del giorno nella soap spagnola Il Segreto, ambientata nella cittadina di Puente Viejo e in onda su Canale 5 da martedì 3 aprile a venerdì 6 aprile alle 16.30: qui le anticipazioni della settimana. NELLE PUNTATE PRECEDENTI: Julieta portavoce del popolo Il Segreto come Game of Thrones: tutte le morti della soap La prima tragica morte degna di ...