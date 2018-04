Van Gogh | tra grano e cielo | al cinema

Due giorni di musica e spettacoli a Vicenza per la chiusura di 'Van Gogh. Tra il grano e il cielo' : Tutte le proposte sono curate dall'associazione culturale BABC e gli spettacoli sono gratuiti. Sarà gradita un'offerta libera o l'acquisto dei dischi degli artisti per sostenere la loro attività. In ...

Remo Anzovino incontra Vincent Van Gogh : L'arte di Vincent Van Gogh incontra la musica di Remo Anzovino in tre appuntamenti speciali. Pianista, compositore e avvocato, considerato fra gli esponenti più affermati e innovativi della musica ...

Su Sky Arte i capolavori scomparsi tornano in vita : da Van Gogh a Klimt : Il direttore di Sky Arte ci introduce al backstage dei sette documentari che Sky Arts Production Hub ha commissionato al laboratorio artistico avveniristico di Madrid Factum Arte. 'Sette dipinti ...

Van Gogh torna in sala : Helene e Vincent una storia d'amore e arte - Cinema - Spettacoli : Chi entrando in sala per vedere Van Gogh. Tra il grano e il cielo si aspetta di essere guidato tra i corridoi della mostra che al film ha dato il nome, allestita alla Basilica Palladiana di Vicenza, ...

Da Van Gogh a Monet - la storia di 7 capolavori su Sky Arte : Mi piacerebbe lavorare su quel dipinto proprio perché tutti nel mondo lo conoscono. E spesso le opere troppo famose smettono di essere indagate e possono riservare sorprese".

A giugno sarà messo all’asta a Parigi il quadro “Donne che riparano le reti sulle dune” - di Vincent Van Gogh : Donne che riparano le reti sulle dune, un quadro dipinto nel 1882 dal pittore olandese Vincent Van Gogh, sarà venduto all’asta a giugno a Parigi: era da più di vent’anni che un quadro di Van Gogh non veniva venduto all’asta The post A giugno sarà messo all’asta a Parigi il quadro “Donne che riparano le reti sulle dune”, di Vincent Van Gogh appeared first on Il Post.

Van Gogh al cinema : lo racconta Matteo Moneta : «Facendo man bassa di queste opere, Helene contribuisce in parte a far crescere le quotazioni, a lanciare Van Gogh nel mondo del mercato, a farlo diventare uno degli artisti più quotati in assoluto. ...

All’asta il quadro di Van Gogh che fu di Elizabeth Taylor : Se siete alla ricerca di un quadro perfetto per completare il vostro soggiorno, abbiate la pazienza di attendere fino al 15 di maggio. In quella data, infatti, Christie’s metterà all’asta un raro dipinto realizzato da Vincent van Gogh in persona nel suo ultimo anno di vita, prima della scomparsa avvenuta nel 1890. E voi potrete provare ad aggiudicarvelo. Si tratta, per la precisione, di “Vue de l’asile et de la Chapelle de ...

Remo Anzovino - dopo Van Gogh il tour per il nuovo album 'Nocturne' : ... l'armeno Vardan Grygorian, considerato tra i migliori interpreti mondiali di duduk, la francese Nadia Ratsimandresy, tra le maggiori virtuose al mondo di ondes martenot e Gianfranco Grisi, inventore ...

Alessandro Preziosi - la danza inquieta di Van Gogh - Teatro e Critica : Recensione Foto di Francesca Fago Molti spettacoli teatrali si sporcano con il pregiudizio di presunti gusti raffinati, per dover poi cedere all'evidenza che l'aspetto cognitivo ha da lasciare il ...

Van Gogh - Caritas Vicentina e Scarp de' Tenis : lunedì viaggio gratuito nell'arte per una ventina di senzatetto di Vicenza : ... teatro stabile d'innovazione che da vari anni ospita i venditori di Scarp in occasione degli spettacoli, offrendo anche ingressi gratuiti alla redazione Vicentina. A questi si sono poi aggiunti il ...

In sala Van Gogh tra grano e cielo : ROMA, 13 MAR - Van Gogh visto attraverso il lascito della più grande collezionista privata di opere del pittore olandese, Helene Kröller-Müller, con il racconto fatto da Valeria Bruni Tedeschi e la ...