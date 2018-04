Vaccini | nelle regioni normativa applicata in modi differenti

Vaccini : da oggi porte sbarrate nelle scuole per chi non è in regola - domani un forum a Roma : È scaduto il 10 marzo il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. oggi le porte di asili e scuole materne potrebbero essere sbarrate per oltre 30 mila bambini. Il tema dei Vaccini, che sta creando uno stato di tensione in molte famiglie italiane, sarà al centro del forum medico-scientifico “Un Check-Up per l’Italia”, ...

Vaccini - Ricciardi(Iss) : “Da domani parte il meccanismo nelle scuole” : “Da domani si mette in moto il meccanismo previsto dalla circolare congiunta dei ministeri della Salute e dell’Istruzione”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Walter Ricciardi, riferendosi a quanto prevede la circolare del 27 febbraio scorso, che fissava al 10 marzo il termine della consegna dei documenti relativi alle vaccinazioni in asili nido, materne e scuola dell’obbligo. Il ...

Vaccini obbligatori - il diktat dei presidi : "I bimbi non in regola non potranno entrare nelle scuole" : «I bimbi delle scuole materne o dei nidi non in possesso della documentazione che comprovi l'avvenuta vaccinazione o la prenotazione per adempiere all'obbligo non potranno entrare nelle...

Vaccini obbligatori - il diktat dei presidi : "I bimbi non regola non potranno entrare nelle scuole" : «I bimbi delle scuole materne o dei nidi non in possesso della documentazione che comprovi l'avvenuta vaccinazione o la prenotazione per adempiere all'obbligo non potranno entrare nelle...

Vaccini : certificazioni obbligatorie per legge nelle scuole [INFO e DETTAGLI] : Fissato il termine ultimo per la presentazione delle certificazioni dei Vaccini obbligatori nelle scuole. Entro il 10 Marzo, i genitori dei bimbi regolarmente iscritti alle scuole dovranno presentare la certificazione che attesti l’avvenuta vaccinazione di anti-poliomielitico, anti-difterico, anti-tetanico, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenza e tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite ed anti-varicella ...

Sui Vaccini nelle scuole alla fine chi ha ragione tra Raggi e Lorenzin? : 'Non è il sindaco Raggi nè un'amministrazione comunale che decide in campo di virus e di batteri, ma la legge dello Stato e la comunità scientifica'. E' la risposta, lapidaria, del ministro della ...

Sui Vaccini nelle scuole alla fine chi ha ragione tra Raggi e Lorenzin? : "Non è il sindaco Raggi nè un'amministrazione comunale che decide in campo di virus e di batteri, ma la legge dello Stato e la comunità scientifica". E' la risposta, lapidaria, del ministro della Salute Beatrice Lorenzin al sindaco di Roma, Virginia Raggi, che le aveva scritto a proposito della mozione approvata all'unanimità dall'Assemblea Capitolina per chiedere di ...