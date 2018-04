Vaccini | a Roma “stratagemma” no vax | rinviano prenotazioni anche 3-4 volte

Vaccini - Burioni : decisione sacrosanta in Emilia-Romagna - giusto l’obbligo per i medici : “La regione Emilia-Romagna prende una decisione sacrosanta: in alcuni reparti ospedalieri (tra i quali neonatologia, oncologia, il centro trapianti, pediatria) potranno lavorare solo operatori sanitari immuni o vaccinati per morbillo, parotite, rosolia e varicella“: lo scrive in un post su Facebook Roberto Burioni, medico in prima linea nella battaglia pro-Vaccini. “Devo ammettere che una simile legge mi mette profondo disagio ...

Vaccini : in Emilia Romagna obbligo di immunità per gli operatori dei reparti a rischio : Solo gli operatori sanitari immuni da morbillo, parotite, rosolia e varicella potranno lavorare nei reparti di oncologia, ematologia, neonatologia, ostetricia, pediatria, malattie infettive, oltre che nei pronto soccorso e nei centri trapianti dell’Emilia-Romagna. Lo prevede un documento redatto dai medici del lavoro delle Aziende sanitarie, infettivologi ed esperti di Università e Regione e approvato dalla Giunta regionale con una ...

Vaccini, OMCEO Roma: nel Lazio risultato positivo oltre le previsioni. "No da 30 famiglie? Minoranza non fa testo, spero cambino idea".

Vaccini : da oggi porte sbarrate nelle scuole per chi non è in regola - domani un forum a Roma : È scaduto il 10 marzo il termine a disposizione delle famiglie per mettere in regola i figli, di età fino ai sedici anni, con le disposizioni ministeriali sulle vaccinazioni. oggi le porte di asili e scuole materne potrebbero essere sbarrate per oltre 30 mila bambini. Il tema dei Vaccini, che sta creando uno stato di tensione in molte famiglie italiane, sarà al centro del forum medico-scientifico “Un Check-Up per l’Italia”, ...

Caso Vaccini - morti sospette. Due casi a Roma. Aperte inchieste in Toscana : Il direttore dell'Aifa non esclude il ritiro di nuovi lotti, mentre continuano ad arrivare segnalazioni di morti sospette legate alla somministrazione del vaccino Fluad. Due casi anche a Roma. Regione Lazio sospende il farmaco

Vaccini : dopo la legge - la copertura ha superato il 97% in Emilia-Romagna : BOLOGNA - In Emilia-Romagna la copertura per la vaccinazione contro difterite, tetano, poliomelite e epatite B dei bimbi nati nel 2016 è stata del 97,1%. Era al 94,4% nel 2015. «Un dato straordinario»,...

Vaccini : in Emilia-Romagna dopo la legge copertura sopra la quota del 97% : In Emilia-Romagna la copertura per la vaccinazione contro difterite, tetano, poliomelite e epatite B dei bimbi nati nel 2016 è stata del 97,1%. Era al 94,4% nel 2015. “Un dato straordinario”, l’ha definito l’assessore alla Sanità, Sergio Venturi, che arriva a poco più di un anno dall’approvazione della legge regionale – apripista a livello nazionale – che ha introdotto l’obbligatorietà per ...

Vaccini - Burioni : Roma salva i bimbi dalla leucemia e poi li mette a rischio : “A Roma viene utilizzata per la prima volta una terapia rivoluzionaria contro la leucemia infantile. Quella leucemia che una volta era una condanna a morte oggi viene guarita nel 90% dei casi. A Roma – la stessa città – il sindaco Raggi vuole fare ammettere all’asilo i bambini non vaccinati, che possono contrarre il morbillo e trasmetterlo ai piccoli guariti dalla leucemia (che non possono essere vaccinati), provocandone ...