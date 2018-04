: Usuraio calabrese arrestato a Riccione - NotizieIN : Usuraio calabrese arrestato a Riccione - CybFeed : #News #Usuraio calabrese arrestato a Riccione -

Faceva lo "strozzino" chiedendo tassi di interessi superiori al 100%. Un uomo di 62 anni è statocon l'accusa di estorsione e usura. E' accaduto a, in provincia di Rimini. A far scattare le manette i carabinieri di Cattolica e dia conclusione di un'indagine scattata dopo la denuncia di due ristoratori romagnoli. L', colto in flagranza mentre riceveva somme di denaro richiesto ai commercianti,è un pregiudicato.I prestiti erano somme "significative", come conferma l'Arma a Televideo.(Di venerdì 6 aprile 2018)