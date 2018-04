Usa | il figlio di Sean Penn e Robin Wright arrestato per droga

Omicidio RagUsa - il figlio Daniele : “Mio padre è innocente” : Omicidio Ragusa, il figlio Daniele: “Mio padre è innocente” L’intervista esclusiva di Pomeriggio Cinque al ragazzo, ora maggiorenne: la sera dell’ultimo litigio dei genitori, lui era in casa. Continua a leggere

Omicidio RagUsa - il figlio di Roberta al fianco del padre al processo d’appello : Nel tribunale di Firenze si decide il destino di Antonio Logli, condannato in primo grado a 20 anni di reclusione con l'accusa di aver ucciso la moglie Roberta Ragusa. Al fianco dell'elettricista il primogenito Daniele, che in una memoria a favore del padre ha dichiarato: "Quella notte non sentii alcun litigio".Continua a leggere

ROBERTA RAGUsa/ Antonio Logli - al via il processo d'appello : il figlio Daniele - "è innocente" : ROBERTA RAGUSA: al via il processo d'appello che vede imputato Antonio Logli. Il marito della donna scomparsa la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012 si dice innocente, e il figlio gli crede(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:38:00 GMT)

Roberta RagUsa - il figlio : mio padre è innocente - scoppia il caso Video : Rimane certo che il padre, Antonio Logli, sia innocente ma ciò non vuol dire che ha dimenticato la mamma, #Roberta Ragusa, scomparsa dalla sua casa di Gello, in provincia di ##Pisa, tra il 13 e 14 gennaio del 2012. Lo ha precisato oggi, come riporta l’agenzia di stampa Ansa, l’avvocato Beatrice Vestri, che assiste Daniele Logli, uno dei figli di Roberta Ragusa, che tramite ha presentato nei giorni scorsi una memoria difensiva deposita alla corte ...

Figlio di ex presidente Angola accUsato di frode per $500 milioni - : Il 26 marzo la procura dell'Angola ha incriminato l'ex capo del Fondo sovrano dell'Angola José Filomeno dos Santos. È sospettato di frode per più di $500 milioni. Lo ha detto il vice procuratore Luis ...

Roberta RagUsa - il 28 marzo il processo d’appello al marito : per il figlio è innocente : Si aprirà il 28 marzo il processo di appello ad Antonio Logli, il marito di Roberta Ragusa, la donna svanita nel nulla dal gennaio del 2012 a San Giuliano (Pisa). Accusato di omicidio volontario e distruzione del cadavere, Logli è stato condannato in primo grado a venti anni di reclusione.Continua a leggere

Maria Catrambone Raso/ Il figlio Michele Ruffino - morto suicida a caUsa del bullismo (Domenica In) : Maria Catrambone Raso, il terribile gesto del figlio Michele Ruffino. Sono trascorsi pochi giorni dal funerale che ha sconvolto l'intero paese e non solo la città di Torino. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 07:40:00 GMT)

Usa respingono figlio dell'ex presidente dello Sri Lanka dopo viaggio in Russia - : Come raccontato dallo stesso Rajapaksa, i dipendenti della compagnia aerea Emirates Air a Mosca hanno dichiarato che non poteva partire per Houston, dal momento che le autorità statunitensi avevano ...

RagUsa - il figlio di Roberta si schiera con il padre : “È innocente” : Ragusa, il figlio di Roberta si schiera con il padre: “È innocente” Il figlio di Roberta Ragusa e Antonio Logli ha depositato una memoria in difesa del padre: “È innocente non sarebbe stato capace di uccidere mia madre né di sopportarne il peso”.Continua a leggere Il figlio di Roberta Ragusa e Antonio Logli ha depositato […]

'A volte le cose si rompono' : una mamma Usa lo specchio rotto dal figlio per dare una lezione d'amore - FOTO : ... vai con le punte dei piedi sui vetri rotti, ascoltalo mentre ti ascolta arrivare, guarda la porta del bagno che ha ceduto aperta, guarda la faccia che ami di più al mondo rossa preoccupata e bagnata ...

Roberta RagUsa - la lettera del figlio al padre condannato : 'Lui ci ha sempre protetti...'. E dimentica la madre : Daniele Logli, figlio di Roberta Ragusa e Antonio Logli , ha scritto una lunga nota di d ifesa nei confronti di suo padre , scatenando però le polemiche in famiglia. La cugina di Roberta, Maria Ragusa,...