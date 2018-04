ilfattoquotidiano

: Usa, duemila dollari al mese (almeno) e guidi tutte le Bmw che vuoi - Cascavel47 : Usa, duemila dollari al mese (almeno) e guidi tutte le Bmw che vuoi - TutteLeNotizie : Usa, duemila dollari al mese (almeno) e guidi tutte le Bmw che vuoi - MarcoScafati1 : #Usa, duemila dollari al mese (almeno) e guidi tutte le #Bmw che vuoi -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Un giorno, nemmeno troppo lontano, il concetto di auto di proprietà potrebbe essere superato da quello di “vettura condivisa”: per questo molti costruttori si preparano a rivoluzionare il paradigma del loro business, passando da venditori di auto a fornitori di servizi di mobilità. Gli stessi servizi, negli anni a venire, potrebbero essere stratificati in varie fasce di mercato, per accontentare gli utenti meno esigenti così come quelli più danarosi. Per questi ultimi BMW ha creato Access by BMW, che consente di guidare praticamente ogni auto della gamma della marca tedesca. Basta pagare un canone fisso mensile – anche tramite una app per smartphone – che include il prezzo per la manutenzione, l’assicurazione e l’assistenza stradale. Il progetto pilota sarà avviato nel weekend presso il rivenditore Sonic Automotive di Nashville, in Usa. E così, oltre allo sfizio ...