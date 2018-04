USA - delude il mercato del lavoro a marzo : L'economia statunitense crea meno posti di lavoro del previsto a marzo , dopo il buon avvio di anno. Nel mese in esame sono state aperte 103 mila buste paga nei settori non agricoli , non-farm payrolls, ...

Diretta/ SiracUSA Reggina (risultato finale 0-0) info streaming video e tv : Deludente pareggio a reti bianche : Diretta Siracusa Reggina: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Posticipo del girone C di Serie C trasmesso in chiaro su RaiSport(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 22:26:00 GMT)

The Flash 4 delude con Iris velocista e torna in paUSA : quando andranno in onda i nuovi episodi? : Dopo quello che The Flash 4 ha regalato al suo pubblico possiamo tranquillamente affermare che questa stagione zoppica un po'. Il villain di turno non ha ancora convinto i fan della serie e anche un episodio come quello di ieri, il numero 16 della stagione, avrebbe potuto regalare qualcosa di più ma così non è stato. Un minuto prima Iris era una velocista e un minuto dopo non lo era più. Questo è quello che è successo in "Run, Iris, Run" ...

Dazi USA - Ue : deludente decisione Trump : 12.59 "Usa e Ue sono alleati naturali. Dovremmo collaborare per affrontare le pratiche commerciali sleali che distruggono i posti di lavoro, non combatterci tra di noi". Lo scrive il presidente del Parlamento europeo, Tajani. La decisione di Trump, twitta, è "deludente, ma l'UE seguirà attentamente gli sviluppi, rispondendo in maniera ferma e proporzionata per proteggere i suoi lavoratori e l'industria" europea. La commissaria Malmstroem: ...

USA - peggiora e delude l'attività economica nel Distretto Fed di Chicago : In peggioramento l'attività economica nel Distretto Fed di Chicago, nel mese di gennaio. L 'indice Fed Chicago sull'attività nazional e , CFNAI , si è portato a +0,12 punti dai +0,14 di dicembre , +0,...

USA - a gennaio delude la vendita di case esistenti : Teleborsa, - Ancora un calo per le vendite di case negli Stati Uniti . Il dato, comunicato dall 'Associazione Nazionale degli Agenti Immobiliari , NAR, , ha mostrato un calo del 3,2% a 5,38 milioni di ...

LIVE Sci di fondo - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Italia uomini in finale col fiatone! Donne : Randall/Diggins : primo oro USA della storia. Azzurre deludenti fuori in semifinale : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della team sprinti maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Altra giornata campale per lo sci di fondo azzurro con la coppia Noeckler-Pellegrino che vuol far sognare il Bel Paese. Ci si aspettano grandi cose dalla coppia nostrana ma le incognite non mancano. L’altoatesino non ha convinto in questa Olimpiade, tanto da venire escluso nella staffetta 4×10 km. Nella gare a coppie con Federico ...