Università del calcio football manager | sono aperte le iscrizioni

Tre geologi dell’Università di Pisa ospiti di “Alle falde del Kilimangiaro” : racconteranno la loro spedizione per la ricerca di meteoriti in Antartide : Domenica 8 aprile alle 15,30 i ricercatori del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa Luigi Folco, Maurizio Gemelli e Matteo Masotta, saranno ospiti della trasmissione televisiva Rai 3 “Alle falde del Kilimangiaro”. I tre geologi racconteranno la loro spedizione per la ricerca di meteoriti in Antartide realizzata nell’ambito della XXXIIII Campagna Antartica del Programma Nazionale delle Ricerche in Antartide 2017-18. ...

Il rinvio del Def e la sparatoria in un'Università turca. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO Il tribunale tedesco libera Carles Puigdemont . Il tribunale territoriale dello Schleswig-Holstein ha scartato il reato di ribellione per l'ex presidente catalano, e l'ha lasciato in ...

Osservazioni e proposte sui seggi elettorali - l'Università delle generazioni scrive a Minniti : L' Università delle generazioni ha scritto una lettera al ministro dell'Interno Marco Minniti per evidenziare alcune Osservazioni ed avanzare proposte atte a migliorare un servizio tanto importante ...

L’origine della vita : nuovi indizi da una ricerca delle Università di Pisa - Bari e Salento : Come si è originata la vita e come si trasmette da cellula madre a cellula figlia? Un nuovo tassello per la comprensione di questi meccanismi arriva da uno studio delle Università di Pisa, Bari e Salento che si è guadagnato la copertina della rivista scientifica “Integrative Biology” della American Chemical Society. Il gruppo di ricerca, coordinato dal professore Roberto Marangoni dell’Ateneo Pisano e composto da Alessio Fanti, Leandro Gammuto, ...

Sala Consilina : alla Socrates il riconoscimento di Polo di Studio territoriale dell'Università eCampus : Al momento sono attivi 37 corsi di laurea per le facoltà di Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Psicologia. La sede principale di eCampus si trova a Novedrate, in provincia di Como, nell'...

Torino - video hot professore all’Università/ Hackerato computer docente : immagini su newsletter dell’ateneo : Hackeraggio o superficialità, hanno portato qualcuno a scoprire nel computer di un docente universitario un video hot con lo stesso professore protagonista(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 13:48:00 GMT)

Certificazione europea per quattro laureati in Ingegneria nucleare dell’Università di Pisa : 1/5 Mohita Gupta ...

Torino - l'Università di Torino lancia l'asilo aziendale "senza distinzioni di genere" e Salvini attacca : "E' lavaggio del cervello" : Il leader della Lega: "Ma vi pare normale? Non è questo il futuro che ho in mente per i nostri figli". Il rettore Ajani: "Progetto bellissimo"

Diplomati i primi “Bim manager” dell’Università di Pisa : Sono 60 e vengono da tutta l’Italia i primi “Bim manager” che si sono appena Diplomati all’Università di Pisa dopo aver frequentato il master di secondo livello in “Building Information Modeling e BIM manager”. La chiusura del corso con la presentazione degli elaborati finali si è svolta venerdì 23 marzo al Polo Fibonacci. Il BIM è uno standard di progettazione e di modellazione per qualsiasi tipologia di costruzione sia edilizia che meccanica. ...