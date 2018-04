Ungheria-Italia | Europa Cup 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv Gli aggiornamenti

Pallanuoto - Europa Cup 2018 : le rivali dell’Italia. Ungheria e Grecia fanno paura : Un appuntamento da non perdere: nel fine settimana scattano le fasi finali della LEN Europa Cup 2018 di Pallanuoto maschile. Una manifestazione davvero di livello assoluto, nata quest’anno, che vede al via tantissime delle migliori nazionali a livello continentale, che l’hanno addirittura preferita alla più nota e storica World League. Dal 5 aprile andranno in scena le Super Final, la fase preliminare sarà divisa in due gironi: al ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia-Ungheria 7-6. Cinquina Bianconi - Setterosa quinto : Il Setterosa batte l’Ungheria per 7-6 e si classifica al quinto posto nell’Europa Cup di Pallanuoto femminile: una super Roberta Bianconi mette a segno cinque reti e trascina l’Italia, facendo però aumentare i rimpianti per una qualificazione alle semifinali che poteva essere alla portata. Le azzurre oggi infatti hanno giocato senza mostrare passaggi a vuoto, restando sempre avanti nel punteggio e giocando con polso fermo ...

Pallanuoto - Europei Barcellona 2018 : Italia nel Girone A con Ungheria - Germania e Georgia : A Barcellona si sono svolti i sorteggi dei gironi degli Europei di Pallanuoto, che si terranno nella città catalana dal 14 al 28 giugno. Le squadre che si contenderanno la corona europea sono 16 e sono state divise in quattro gironi da quattro squadre: l’Italia, in seconda fascia, ha pescato l’Ungheria, mentre arriva dalla terza urna la Germania. Di seguito la composizione dei quattro gironi: Girone ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : Croazia batte Olanda - Italia sempre in testa. L’Ungheria sconfigge la Polonia - aiuto per gli azzurri : Non soltanto la vittoria dell’Italia in Romania nel girone D delle Qualificazioni ai Mondiali 2019 di Basket. La Croazia era spalle al muro e rischiava una clamorosa eliminazione ma di fronte al pubblico di Zadar è riuscita a sconfiggere l’Olanda per 82-79 al termine di un match estremamente combattuto. I padroni di casa, avanti 25-13 dopo la prima sirena e 44-34 all’intervallo, hanno subito la rimonta degli orange che hanno ...

Tasse fuori dall'Italia - quanto pagano le aziende straniere in Ungheria e Bulgaria : Un tempo erano un inferno sovietico con un'economia legata a doppio filo con la Madre patria russa. Oggi i Paesi dell'est Europa sono diventati il paradiso per le multinazionali a caccia di sistemi fiscali accoglienti e accomodanti. Come ...

Hockey ghiaccio - EIHC 2018 : i convocati dell’Italia per la seconda tappa. Sfide a Polonia - Ungheria e Kazakistan : Dopo l’innesto nello staff della Nazionale di Riku-Petteri Lehtonen in qualità di assistente allenatore, l’Italia dell’Hockey su ghiaccio riparte dalla seconda tappa di EIHC per proseguire la preparazione verso i Mondiali di Divisione I di Budapest, in programma a fine aprile. A Katowice, in Polonia, tra il 16 ed il 18 febbraio, gli azzurri affronteranno, nell’ordine, Polonia, Ungheria e Kazakistan. Prima, però, ci sarà ...

LIVE Italia-Israele - Europa Cup pallanuoto femminile in DIRETTA : Setterosa - serve una larga vittoria dopo la sconfitta con l’Ungheria : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale integrale della seconda sfida di Europa Cup della nazionale italiana di pallanuoto femminile: in acqua contro il Setterosa, oggi ci sarà Israele. Nessun precedente tra le due Nazionali maggiori, poiché le nostre avversarie non si sono mai qualificate per Europei, Mondiali, o Olimpiadi. dopo la sconfitta all’esordio con l’Ungheria, le azzurre dovranno ottenere una larga vittoria per ...

LIVE – Europa Cup pallanuoto femminile 2018 : Italia-Ungheria in DIRETTA 1-1. Debutto per il Setterosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo incontro dell’Europa Cup di pallanuoto femminile 2018. A Volos, in Grecia, c’è subito l’esordio per la nazionale italiana guidata da Fabio Conti: il Setterosa sfida al Debutto alle 18 l’Ungheria, in un match che vede ovviamente super favorite le azzurre, reduci da un common training trionfale in Australia con la nazionale oceanica (tre vittorie in tre amichevoli a Perth). ...

LIVE – Europa Cup pallanuoto femminile 2018 : Italia-Ungheria in DIRETTA. Debutto per il Setterosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del primo incontro dell’Europa Cup di pallanuoto femminile 2018. A Volos, in Grecia, c’è subito l’esordio per la nazionale italiana guidata da Fabio Conti: il Setterosa sfida al Debutto alle 18 l’Ungheria, in un match che vede ovviamente super favorite le azzurre, reduci da un common training trionfale in Australia con la nazionale oceanica (tre vittorie in tre amichevoli a Perth). ...

Pallanuoto femminile - Europa Cup 2018 : Italia-Ungheria. Orario d'inizio e come vederla in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : La partita non sarà trasmessa in Diretta tv ma è prevista la Diretta streaming sul sito della LEN. Gli orari sono italiani , in Grecia sono un'ora avanti rispetto a noi, . GIOVEDI' 1° FEBBRAIO: 18.00 ...