Una due giorni nel segno del sassofono

La tragica fine di due adolescenti scomparsi dopo Natale : uccisi e gettati in Una miniera : Due giovani innamorati dello Utah sono stati trovati in una miniera abbandonata dopo che amici e familiari li hanno cercati per mesi. I due ragazzi, di 17 e 18 anni, sarebbero stati uccisi da un 41enne. Il presunto assassino avrebbe costretto la ragazza ad assistere all'omicidio del fidanzato prima di ucciderla.Continua a leggere

“Squalificata”. Rissa choc all'(altra) Isola. Non è la prima volta che il pubblico assiste a Una zuffa come questa - stavolta - però - le due concorrenti l’hanno fatta grossa. “Si sono strappate i capelli” e la produzione non ha avuto scelta : “Squalifica”. Era già successo all’Isola dei famosi. Parliamo di diversi anni fa e, se seguite il programma, probabilmente non avete dimenticato la lite furibonda che ci fu tra Aida Yespica e Antonella Elia. Tutto era iniziato con una discussione normale, a parole. Poi le due si erano scaldate, soprattutto Antonella Elia che, a un certo punto, mentre Carmen Di Pietro tentava di fare da paciere, è passata alle mani. Colpendo prima Patrizia ...

Napoletani scomparsi in Messico : la famiglia offre Una ricompensa di due milioni di pesos : Le famiglie dei tre Napoletani scomparsi in Messico offrono due milioni di pesos , circa 90mila euro, a chiunque possa fornire informazioni utili su Raffaele e Antonio Russo, e su Vincenzo Cimmino di ...

Formula 1 - Alonso : 'Vorrei Una F1 più imprevedibile. McLaren - prossimi due mesi cruciali' : Speriamo di poter migliorare la macchina e se non saremo competitivi per il Mondiale, speriamo di toglierci almeno qualche soddisfazione ", conclude il due volte campione del mondo. MONDIALE F1, ...

Schianto in auto mentre corrono dalla sorella in fin di vita : Una muore - le altre due ferite : Le tre sorelle si erano subito messe in macchina per raggiungere l'ospedale al più presto ma purtroppo sono rimaste vittime di un tragico incidente dove una di loro è morta, deceduta anche la sorella malata.Continua a leggere

Duplice omicidio a Bergamo - due fermati : sono fratello e sorella di Una delle vittime : Duplice omicidio a Bergamo, due fermati: sono fratello e sorella di una delle vittime Sarebbero il fratello e la sorella dell’uomo ucciso, il 50enne Carlo Novembrini, un ex sorvegliato speciale, legato al clan Madonia Continua a leggere

Serie A/ Il derby della Madonnina : Una lezione dantesca - due svarioni di Icardi - nessun gol : ALFREDO MARIOTTI commenta il derby della Madonnina, pareggiato senza reti con due colossali errori di Icardi sotto porta. I nerazzurri avvicinano così la qualificazione alla Champions League(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 07:00:00 GMT)

Sparatoria in Una sala giochi a Caravaggio : due vittime Due uomini in fuga Foto|video : Le vittime sono Carlo Novembrini, 50 anni, ex sorvegliato speciale originario di Gela e Maria Rosa Fortini, 40: vivevano insieme a Sergnano, in provincia di Cremona

ROMA SI QUALIFICA SE... / Barcellona - Champions : sfortUna e uno-due blaugrana - ora si fa dura : Champions League, la ROMA si QUALIFICA SE... a Barcellona serve la saggezza di Di Francesco e una buona dose di calma: c'è anche la partita di ritorno all'orizzonte(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 21:49:00 GMT)

Sparatoria in Una sala slot nel Bergamasco : due persone morte : Due persone sono state uccise nel pomeriggio nella sala giochi slot Gold Cherry in via Treviglio a Caravaggio, lungo l’ex statale Padana Superiore. La pista al momento più accreditata dagli investigatori è quella del delitto passionale. Le vittime sono Carlo Novembrini, 51 anni di Gela, e la compagna Maria Rosa Fortini, 39 anni di Cremona, resident...

BRESCIA - COSIMO BALSAMO SUICIDA : HA UCCISO DUE IMPRENDITORI/ Ultime notizie : nessUna sparatoria con la polizia : BRESCIA, COSIMO BALSAMO si è SUICIDAto in un supermercato dopo aver UCCISO due IMPRENDITORI a Flero e Vobarno: Ultime notizie, "voleva ammazzare ancora". Il passato e il processo (Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 20:55:00 GMT)

Corrono in ospedale a trovare la sorella deceduta e si schiantano : morta Una donna - due ferite : Una donna morta e altre due rimaste ferite. È il bilancio di un grave incidente avvenuto questa mattina a Vicenza. Lo schianto all'incrocio tra via Legione Gallieno e Porta San Domenico e ha coinvolto due auto e un...