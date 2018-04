Una canzone per Bea al memorial Leale

Anatomia di Una canzone : Don’t leave me alone - degli One Dimensional Man : Pierpaolo Capovilla degli One Dimensional Man racconta come è nato il brano Don’t leave me alone, contenuto nell’album You Don’t exist. Leggi

"Rock Therapy" : Una canzone per curare l'ipertensione. "Anarchy in the UK". : Perche, nell'anarchico mondo del punk che faceva brillare Londra nella seconda meta degli anni settanta, attorno a Sex Pistols e Clash, si muovevano altre figure meno note ma non di secondo piano. ...

Il rapper Nasta incontra Maurizio Sarri a Castelvolturno : gli ha dedicato Una canzone : Un incontro breve di pochi minuti tra il rapper costiero Nasta - al secolo Marco ANastasio di Meta, studente in Agraria a Portici - ed il trainer azzurro Maurizio Sarri, mentore il commendatore ...

Anatomia di Una canzone : Catene - degli Zen Circus : Appino degli Zen Circus racconta come è nato il brano Catene, contenuto nell’album Il fuoco in una stanza. Leggi

La voglia di riscatto dei giovani delle periferie in Una canzone. Vito e Simone : 'Sime arremanute assule' : 'Il nostro intento è stato quello di parlare di ogni quartiere di Bari continua -, non soffermandoci solo sul Libertà dove ultimamente stanno accadendo tanti fatti di cronaca. I ragazzi che hanno ...

Video di Beatrice Pezzini a The Voice - da Ti Lascio Una canzone a J-Ax con Nessun Dolore e Renga fuori gioco : Il pubblico della tv generalista avrà riconosciuto Beatrice Pezzini a The Voice come l'ex concorrente di Ti Lascio Una Canzone: la giovane interprete veronese ha conquistato 4 sì (in realtà soltanto 3 a causa del nuovo regolamento) con la sua Blind Audition nella prima puntata del talent in onda il 22 marzo su Rai2. Classe 1997, originaria di Valeggio sul Mincio, la concorrente di Ti Lascio Una Canzone nell'edizione 2015 tenta ora la strada ...

'Questa nostra stupida canzone d'amore' - TheGiornalisti tornano con Una ballata [VIDEO] : TheGiornalisti , gruppo capitanato da Tommaso Paradiso , tornano con il nuovo attesissimo singolo "Questa nostra stupida canzone d'amore" , una ballad rock che rappresenta al meglio le sue doti ...

Lodovica Comello - più di 1500 proposte per 'Una canzone per me' : 'Dare voce e spazio ad autori e compositori' - VIDEOINTERVISTA : Per tenere viva l'attenzione e l'interesse sul progetto durante la fase di raccolta delle canzoni, sono state fatte delle pillole social coinvolgendo personalità del mondo dello spettacolo come Elio ...

Anatomia di Una canzone : End of the world with you - dei Calexico : Joey Burns dei Calexico racconta come è nato il brano The end of the world with you, estratto dall’album The thread that keeps us. Leggi

Harry Styles a Copenhagen intona Una canzone di Taylor Swift per augurare buon compleanno ad una fan (video) : Un siparietto divertente quello di Harry Styles a Copenhagen durante il concerto del 19 marzo alla Royal Arena, sesta tappa del Live On Tour 2018. Tra una canzone e l'altra, Harry Styles è solito intrattenere il pubblico con alcuni scherzi o racconti divertenti. La sera scorsa il cantante, accortosi di una ragazza che festeggiava il proprio compleanno al concerto, ha interagito e scherzato con lei. "È il tuo compleanno?", ha chiesto Harry ...

I Retroscena di Blogo presenta "Diciamolo con Una canzone" : Dimmi di si : Dai corridoi di Mediaset sembra sentirsi un grido rivolto a Barbara D'Urso, lei tergiversa ma alla fine dirà..:Non ti diró che è stato subito amore Che senza te non riesco neanche a dormire Ma sarò sincero quanto più posso Con te vorrei una notte a tutto sesso La tua eleganza non è un punto cruciale La classe poi non mi sembra affatto essenziale C'è che sei un animale da guerra Con te vorrei una notte terra-terra Dimmi di sì, che si può ...

'Una canzone per il Capitano' : il 'gemellaggio' tra Jovanotti e la Fiorentina al concerto nel segno di Astori : Jovanotti e la Fiorentina nel segno di Astori, una delegazione viola al concerto di Firenze tra cui spicca anche Riccardo Saponara La Fiorentina per salutare il suo capitano Davide Astori , scomparso ...