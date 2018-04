Un elicottero della Marina precipita in mare | un morto | 4 salvi

: Unmilitare è caduto in, nel Mediterraneo centrale. Nell’incidente èuno dei cinquedell’equipaggio. Il velivolo, riferiscono alla Difesa, era imbarcato su nave Borsini, unità impegnata nell’operazioneSicuro. E’ precipitato durante una “attività addestrativa notturna programmata”. “Nella tarda serata di ieri – viene spiegato dalla– un ...

: Unmilitare impegnato nell'operazione Mare sicuro nele' caduto in mare durante un'esercitazione notturna Segui su affaritaliani.it

: Il velivolo era impegnato in un'esercitazione notturna nel Mediterraneo centrale. Faceva parte dell'operazione "Sicuro" ed era imbarcato sulla nave Borsini. Ancora da chiarire le cause...

: Uno dei cinque occupanti a bordo è morto The post Unnelappeared first on Il Post.