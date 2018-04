Ultime notizie Di oggi ultim' ora Brasile | mandato di arresto per Lula | 24 ore per

Turchia - sparatoria all’Università Eskisehir/ Ultime notizie - 4 morti : attentatore è un assistente ricercatore : Turchia , sparatoria nell'Università Osmangazi a Eskisehir : Ultime notizie , killer ha ucciso 4 persone, salvo per miracolo il rettore. Non è terrorismo, assistente ricercatore è l' attentatore (Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 17:45:00 GMT)

Incendio Catanzaro - in fiamme pub Tonnina’s/ Ultime notizie : identificate vittime - si segue pista del racket : Catanzaro , Incendio doloso nel pub Tonnina’s , due morti: sono loro che hanno dato fuoco al locale? E’ successo nella notte in uno noto locale della città calabrese: ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 16:41:00 GMT)

Pub Catanzaro - incendio doloso al Tonnina’s/ Ultime notizie - morti 2 autori del rogo : “territorio non sicuro” : Catanzaro , incendio doloso nel pub Tonnina’s , due morti : sono loro che hanno dato fuoco al locale? E’ successo nella notte in uno noto locale della città calabrese: ecco i dettagli(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 13:18:00 GMT)

Riforma pensioni/ Martina rilancia assegno di garanzia per i giovani ( Ultime notizie) : Riforma pensioni , oggi 5 aprile. Martina rilancia assegno di garanzia per i giovani . Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:26:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Calabria : ex governatore Scopelliti si è costituito in carcere (5 aprile) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora Calabria: ex governatore Scopelliti si è costituito in carcere dopo la condanna definitiva della Cassazione a 4 anni e 7 mesi (5 aprile 2018)(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 12:00:00 GMT)