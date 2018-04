UBI Banca | ok assemblea a dividendo di 0 | 11 euro azione

UBI BANCA/ Massiah : nel 2018 risultato migliore di quest’anno. Moltrasio chiude a Mps : Ubi BANCA ha presentato il bilancio 2017 che ha visto l’ingresso di BANCA Marche, BANCA Etruria e Carichieti. Buone le previsioni per il 2018 . Smentito ancora interesse per Mps(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 14:54:00 GMT)

I Buy di oggi da Avio a UBI Banca : ...80 euro, Carraro con obiettivo di 5,10 euro, abbassato però dai precedenti 6,20 euro dopo i risultati del 2017, Gamenet Group con fair value di 11,20 euro in scia ai dati del Ministero dell'Economia ...

UBI Banca - Massiah : "Risultati 2018 in netto miglioramento" : Giornata positiva per UBI Banca , che schiva le vendite che stanno investendo i listini europei riportando un rialzo dello 0,68%. Parlando in occasione dell' Assemblea ordinaria in corso di ...