Twitter | tutti i client alternativi potrebbero cessare di funzionare dal prossimo 19

Twitter vuole che tutti abbiano un profilo verificato : Twitter vuole profili certificati per tutti e sta lavorando per estendere il suo segno di spunta di verifica blu a tutti gli utenti, non solo ai profili di personalità pubbliche. Lo ha rivelato l'...

Twitter - più profili verificati per tutti : Le spunte blu di verifica per Twitter stanno tornando e presto saranno garantite a un numero maggiore di utenti. A confermarlo è stato lo stesso amministratore delegato di Twitter , Jack Dorsey, che durante una diretta streaming su Periscope della scorsa settimana, ha annunciato che la piattaforma sta lavorando a un nuovo sistema di verifica dell’identità. In tempi di lotta alla disinformazione e alla propaganda che – Russiagate insegna – ...

Twitter ora chiede aiuto e suggerimenti a tutti per migliorare e fermare troll e bot sul suo social network : Twitter ha di nuovo annunciato di voler migliorare il modo in cui si occupa di tweet e account molesti, che incitano all'odio e alla violenza. In una serie di tweet, il CEO della società, Jack Dorsey, ha ammesso che finora