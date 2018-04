Trump e la guerra commerciale contro la Cina | ' Dazi per 100 miliardi di dollari'

Blastingnews

(Di venerdì 6 aprile 2018) Laeconomica in atto fra Usa eè diventata una sfida reciproca. Il presidente Donaldha espressamente incaricato il rappresentantedi trovare nuove merci sulle quali applicare una tassazione ancora più alta, dunque nuoviper i prodotti cinesi. Si tratta di un vero e proprio gioco al rialzo, dove gli Usa hanno lanciato il primo attacco, con l'aumento deipari a 50di. All'aggressionestatunitense il governo cinese non ha esitato a rispondere, con un incremento delle tasse di egual misura sui beni americani (soia, aerei e automobili). Questa risposta ha destato l'ira del presidente, che ha subito meditato unamossa: il segretario dell'agricoltura ha il compito di elaborare un programma di protezione per gli agricoltori americani. L'idea deriva dalla convinzione del presidenteche il commercio cinese, ...