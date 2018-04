Trump annuncia nuovi dazi $100 miliardi contro Cina Ma Pechino canta già vittoria guerra

Dazi - Cina fa ricorso al Wto contro i dazi annunciati da Trump : Roma, 5 apr. , askanews, La Cina ha fatto ricorso presso l'Organizzazione mondiale del commercio, il Wto, contro i dazi appena annunciati dagli Stati Uniti. Fin dalle prime proteste contro queste ...

Dazi - Trump annuncia una nuova mossa contro la Cina : Teleborsa, - Le mosse sulla scacchiera della guerra commerciale tra USA e Cina si susseguono senza sosta. Il presidente americano, Donald Trump , ha deciso di infliggere nuovi Dazi su 1.300 beni ...

"Soldati al confine con il Messico in attesa del muro". Donald Trump annuncia il "grande passo" : "Sorveglieremo il confine con i militari. È un grande passo". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in riferimento alla frontiera meridionale con il Messico, in attesa della costruzione del muro promesso per fermare il flusso di immigrazione illegale. "Non possiamo avere persone che entrano illegalmente nel nostro Paese, scompaiono e tra l'altro non si presentano in tribunale", ha aggiunto Trump."Noi non abbiamo un ...

Trump potrebbe presto annunciare bozza di accordo sul NAFTA : Teleborsa, - L'Amministrazione Trump starebbe per annunciare un accordo preliminare sul NAFTA - North American Free Trade Agreement, che regola gli scambi fra Stati Uniti e paesi come Canada e Messico,...

Usa : Trump annuncia nuova sostituzione - via ministro Reduci : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato via Twitter una nuova sostituzione nel suo governo: via il segretario per i Reduci, David Shulkin; al suo posto propone l'ammiraglio Ronny ...

Usa - Donald Trump annuncia un nuovo cambio nell'amministrazione : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia via Twitter una nuova sostituzione nella sua amministrazione: "Sono lieto di annunciare che intendo nominare l'ammiraglio Ronny L. Jackson, quale nuovo segretario per i reduci", si legge nel tweet, per rimpiazzare David Shulkin fino a ora alla guida del dicastero, la cui sostituzione era però da tempo data come possibile dal susseguirsi di indiscrezioni.

Trump pronto ad annunciare dazi da 50 miliardi contro la Cina : New York, 22 mar. , askanews, Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sta per annunciare dalla Casa Bianca nuovi dazi per 50 miliardi di dollari su un centinaia di prodotti cinesi. La lista dei ...

Trump Jr e moglie Vanessa annunciano divorzio : Donald Trump Jr, figlio primogenito del presidente americano Donald Trump, e la moglie Vanessa hanno annunciato in un comunicato congiunto che hanno deciso di separarsi, dopo che è stata presentata la richiesta di divorzio presso un tribunale di New York.La coppia ha affermato che "ci sarà sempre grande rispetto l'uno per l'altra" e per le rispettive famiglie. Donald Jr e Vanessa, entrambi 40enni, si sono sposati nel 2005 e hanno ...

