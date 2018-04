Truffa del vino | Chianti doc Ma solo sull' etichetta

lanazione

: #Brindisi #Truffa Scoperto un #furbetto che dal 2014 percepiva indebitamente la #pensione del padre defunto - GDF : #Brindisi #Truffa Scoperto un #furbetto che dal 2014 percepiva indebitamente la #pensione del padre defunto - bruttomonello : RT @distefanoTW: Questo teatrino del “non si forma il governo per colpa tua” sta diventando patetico e apre le porte ad un governo tecnico/… - lisasali3 : RT @fattoquotidiano: C’è una truffa assicurativa dietro all’incendio scoppiato giovedì notte in un pub di Catanzaro Lido, il Tonninas… http… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Firenze, 6 aprile 2018 - Veniva imbottigliato con il bollinoprodotto in circa 35 di ettari a Rignano'Arno , in località Castiglionchio: in realtà quelnon sarebbe arrivato da quei ...