Trento | in vacanza alle Maldive e alle Hawaii mentre era in permesso con la 104

ilmessaggero

: Dirigente in vacanza alle Hawaii coi permessi della legge 104: è ai domiciliari - Corriere : Dirigente in vacanza alle Hawaii coi permessi della legge 104: è ai domiciliari - garofalo_ma : In permesso per assistere un parente, dov'era? Secondo la Procura alle Maldive - maurizio_lecci : RT @ilmessaggeroit: In vacanza alle Maldive e alle Hawaaii mentre era in permesso con la 104, dirigente della provincia di Trento ai do...… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Risultava inper la cura di un familiare ma era ina New York, Honolulu, Parigi,. Per questo ora una ex dirigente della centrale operativa di emergenza della provincia di ...