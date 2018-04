Trascinata dal treno | sembrava un incidente | suicida a 15 anni perché ' grassa'

Blastingnews

: Migrante incinta trascinata giù dal treno dalla polizia francese [news aggiornata alle 19:49] - repubblica : Migrante incinta trascinata giù dal treno dalla polizia francese [news aggiornata alle 19:49] - civati : Che schifo. #voisapete #voitrascinate - Corriere : Mentone, migrante incinta trascinata giù dal treno dalla polizia francese|Video -

(Di venerdì 6 aprile 2018) Non è morta per una fatale disattenzione, un'incauta mossa all'arrivo delo per colpa di uno zaino rimasto impigliato a una locomotiva. Emerge un'altra verità, triste e terribile, dalla vicenda di Beatrice Inguì, la 15enne di Torino che poteva essere una nostra figlia, una sorella minore, rimasta uccisa mercoledì mattina. Inizialmenteche fosse statadal convoglio, le telecamere della stazione ferroviaria Porta Susa hanno però mostrato altro: un salto intenzionale per buttarsi sotto il. La giovanissima che voleva fare la cantante liricaforte, ma soffrivanon si piaceva, non accettava la sua corporeità, si sentiva, le prese in giro dei coetanei la facevano sentire inadeguata in un mondo in cui la crudeltà si abbina al culto dell'immagine. Resta il dolore immenso che ha colpito due bravi genitori e l'incredulità di una comunità ...