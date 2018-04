Trascinata dal treno - sembrava un incidente : suicida a 15 anni perché 'grassa' Video : Non è morta per una fatale disattenzione, un'incauta mossa all'arrivo del treno o per colpa di uno zaino rimasto impigliato a una locomotiva. Emerge un'altra verita', triste e terribile, dalla vicenda di Beatrice Inguì, la 15enne di Torino che poteva essere una nostra figlia, una sorella minore, rimasta uccisa mercoledì mattina. Inizialmente sembrava che fosse stata Trascinata dal convoglio [Video], le telecamere della stazione ferroviaria Porta ...

Mentone - migrante incinta Trascinata giù dal treno dalla polizia francese : Le immagini girate per caso da tre studenti francesi stanno facendo indignare la Rete. Il video, che in una settimana ha raggiunto quasi mezzo milione di visualizzazioni, è stato realizzato a bordo di un treno fermo alla stazione Garavan a Mentone, in Francia. Le immagini descrivono l’arresto di una famiglia di migranti africani, padre bambino e mo...

