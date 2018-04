Transenne e carrelli contro un bus | Conor McGregor perde la testa

vanityfair

(Di venerdì 6 aprile 2018) Un carrello in ferro, di quelli tipici che si usano per trasportare i pacchi, scagliato con violenzail finestrino di un pullman., il campione irlandese di Arti marziali miste, ha perso lanel parcheggio del Barclays Center di New York, subito dopo la conferenza stampa di presentazione di UFC 223, un importante evento organizzato dalla Ultimate Fighting Championship. Tutto è quindi accaduto davanti a decine di colleghi e persone dello staff che, smartphone alla mano, hanno filmato la furia inllata del campione irlandese che per qualche minuto ha scaraventato tutto quello che gli capitava a tiroun bus che trasportava altri combattenti. LEGGI ANCHE, l'ex idraulico diventato re, bidoni e un carrello, appunto, come si vede chiaramente dall’incredibile video diffuso da TMZ., in verità, non ha agito da solo, ma ...