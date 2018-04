Trailer di una delle nuove mappe di Call of Duty WW2 | uno sguardo all’Egitto

Spider-Man è la cover story di maggio di Game Informer : ecco un imperdibile Trailer e una spettacolare copertina : Saranno giornate davvero ricche quelle che attendono tutti i fan dell'Uomo Ragno che stanno seguendo da vicino lo sviluppo dello Spider-Man di Insomniac Games. La software house ha confermato che il titolo sarà un'esclusiva assoluta di PS4 e oggi arriverà l'annuncio della data di uscita ufficiale.Le novità, tuttavia, non finiscono qui dato che il gioco sarà la cover story del numero di maggio di Game Informer e che a partire dalla giornata di ...

Shiin : la nuova avventura horror per Nintendo Switch riceve il primo Trailer ed una data di lancio : Quest'oggi Experience ha pubblicato il primo trailer per la prossima avventura horror che metterà piede per Nintendo Switch, riporta Dualshockers.Il gioco si intitola Shiin e la versione per Switch si aggiunge a quella PS4 e PS Vita precedentemente lanciate in Giappone.Sappiamo inoltre la data di lancio giapponese: il gioco sarà accessibile al pubblico a partire dal 28 giugno. Il prezzo originariamente annunciato era di 5.800 yen, ma è stato ...

Escobar – Il fascino del male con gli occhi di una donna – Trailer : Indietro 31 marzo 2018 2018-03-28T16:17:08+00:00 ROMA – I premi Oscar Javier Bardem e Penélope Cruz tornano insieme sul grande schermo, diretti da Fernando León De Aranoa (I lunedì al sole, Perfect day), per raccontare la vita di Pablo Escobar da un punto di vista totalmente inedito: quello di una donna. Escobar – il fascino del […]

Loro 1 - perché il Trailer del nuovo film di Sorrentino è una novità : Non si ride, non si scherza e non si fa festa. Nel primo trailer ufficiale di Loro 1, il nuovo film di Paolo Sorrentino su Berlusconi, destinato a uscire in due parti, tutti hanno gli occhi ludici mentre, in tante situazioni quante erano le stanze del precedente teaser, nel silenzio risuona solo il brano cult di Totò, Malafemmena. Qualcosa di nuovo rispetto al primo assaggio della pellicola, che invece era molto più ‘sorrentiniano‘ ...

AVENGERS : INFINITY WAR / Video Trailer - nuove rivelazioni dei fratelli Russo e una grande sorpresa nel cast : AVENGERS: INFINITY War, Video trailer. nuove rivelazione da parte dei registi i fratelli Russo sul film sui supereroi che uscirà alla fine del mese di aprile prossimo.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 18:43:00 GMT)

Il vento dall'est sussurra una nuova storia : il teaser Trailer italiano de Il ritorno di Mary Poppins - Best Movie : [Per tutti gli aggiornamenti sul mondo Disney, non dimenticate di seguire www.Movieforkids.it ] Dopo quello in lingua originale di qualche giorno fa , ecco arrivare online anche il primo teaser trailer italiano de Il ritorno di Mary ...

Locandina e Trailer di Una Serie di Sfortunati Eventi 2 - su Netflix dal 30 marzo (foto e video) : Una stagione "peggiore" della precedente attende gli orfani Baudelaire: Netflix ha svelato Locandina e trailer di Una Serie di Sfortunati Eventi 2, i cui nuovi episodi approderanno sulla piattaforma di video on demand solo il 30 marzo. C'è grande attesa per il ritorno di questa Serie, tratta dal ciclo di best-seller internazionali, sopratutto perché arriva a più di un anno dal debutto della prima stagione. La seconda stagione della Serie ...

Una serie di sfortunati eventi : Trailer ufficiale e poster della stagione 2 : Con queste parole Netflix presenta il Trailer ufficiale e la locandina promozionale della seconda stagione di Una serie di sfortunati eventi , disponibile in streaming dal 30 marzo. Un po' più lungo ...

L’Extra Pack 2 di Dragon Ball Xenoverse 2 ha una data di uscita ufficiale : Trailer sui contenuti : Gli utenti hanno dovuto soffrire un po', ma alla fine Bandai Namco ha svelato la data di uscita ufficiale e tutti i contenuti inclusi nell'Extra Pack 2 di Dragon Ball Xenoverse 2, la nuova (e finora ultima) espansione dedicata al picchiaduro GDR sviluppato dai ragazzi di Dimps. Scopriamo insieme, grazie alla pubblicazione di un nuovo e spettacolare trailer, tutti i contenuti del DLC. L'Extra Pack 2 di Dragon Ball Xenoverse 2 uscirà ...

Tonya - il Trailer con una Margot Robbie da Oscar - Best Movie : ... sbarca in Rete il trailer in italiano La trama: conosciuta per il suo temperamento focoso, Tonya fu protagonista di una carriera eccezionale e di uno dei più grandi scandali dello sport mondiale. Il ...

Una serie di sfortunati eventi : Un nuovo teaser Trailer della stagione 2 : Netflix ha diffuso un nuovo teaser , l'ultimo prima del trailer ufficiale, della stagione 2 di Una serie di sfortunati eventi , in streaming dal 30 marzo. La clip, che vi proponiamo qui di seguito, mostra il Conte Olaf introdurre gli sventurati spettatori a ciò che la serie basata sui romanzi di Lemony Snicket ha in serbo per ...