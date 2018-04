Toti | si può trovare un accordo con M5s | scellerato tornare a voto

Centrodestra : Toti - partito unico? Si può stare in federazione : Roma, 27 mar. (AdnKronos) – “Se è vero che voglio riunire in un solo partito unico Lega e Fi? Non ho desiderio di annullare le culture riformiste nella cultura leghista e viceversa. Penso che per semplificare la vita politica degli italiani si possa stare benissimo dentro una federazione, purché abbia regole democratiche”. Lo ha detto Giovanni Toti a Un Giorno da Pecora. L'articolo Centrodestra: Toti, partito unico? Si può ...