Torino | trovati senza vita i corpi di marito e moglie | ipotesi omicidio-suicidio

Torino - spara alla compagna malata e si suicida : i cadaveri trovati seduti su due poltrone : L’omicidio-suicidio in una abitazione di via Coppino, nel quartiere di Borgo Vittoria. I due cadaveri sono stati trovati uno accanto all'altro, seduti su due poltrone.Continua a leggere

Torino - spara alla compagna malata e si suicida : i cadaveri trovati seduti su due poltrone : Torino, spara alla compagna malata e si suicida: i cadaveri trovati seduti su due poltrone L’omicidio-suicidio in una abitazione di via Coppino, nel quartiere di Borgo Vittoria. I due cadaveri sono stati trovati uno accanto all’altro, seduti su due poltrone.Continua a leggere L’omicidio-suicidio in una abitazione di via Coppino, nel quartiere di Borgo Vittoria. I […] L'articolo Torino, spara alla compagna malata e si suicida: i ...

Torino - uccide la moglie e si spara/ Ultime notizie - omicidio-suicidio : corpi trovati seduti vicini : Torino, uccide la moglie e si spara: di omicidio-suicidio commesso da un uomo di 90 anni. Ignoti i motivi del gesto ma non si esclude possa essere legato alla malattia della donna.(Pubblicato il Fri, 09 Mar 2018 15:18:00 GMT)

Torino - uccide la moglie e si spara : i corpi trovati seduti uno accanto all'altro : Omicidio-suicidio a Torino, in una abitazione di via Coppino, nel quartiere di Borgo Vittoria. Un anziano ha sparato alla moglie e si è poi tolto la vita con la stessa arma. I due cadaveri, secondo le ...