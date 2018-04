Torino | professore atterrato a pugni dal padre di un alunno | il ragazzo era stato

Torino - video hot professore all’Università/ Hackerato computer docente : immagini su newsletter dell’ateneo : Hackeraggio o superficialità, hanno portato qualcuno a scoprire nel computer di un docente universitario un video hot con lo stesso professore protagonista(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 13:48:00 GMT)

Torino - il professore impone il dress code all’università : no infradito e jeans strappati : Torino, il professore impone il dress code all’università: no infradito e jeans strappati Chi non rispetta alcune regole sull’abbigliamento non potrà dare gli esami e seguire le lezioni. La presa di posizione di un professore dell’ateneo torinese: niente infradito e jeans strappati. Continua a leggere L'articolo Torino, il professore impone il dress code all’università: no infradito e jeans strappati proviene da NewsGo.

Torino - il professore impone il dress code all'università : no infradito e jeans strappati : Il decalogo del professore Accade a Torino, facoltù di Economia aziendale. E, in particolare, a chi frequenterà il corso di Microeconomia C. Secondo quanto segnalato dall'edizione di Torino del Corriere della Sera e riportato da Skuola.net , proprio a ...