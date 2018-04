Torino | pensionato spara a moglie malata di Alzheimer e si suicida

tg24.sky

(Di venerdì 6 aprile 2018) A compiere l'omicidio-suicidio, la sera del 5 aprile, è stato un 70enne. L'uomo non sopportava più le sofferenze della coniuge, come ha scritto lui stesso in una lettera d'addio