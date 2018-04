Torino - 15enne morta sotto il treno : probabile suicidio/ “Sono troppo grassa” : ipotesi cyberbullismo : Torino Porta Susa, 15enne sotto i binari del treno: probabile sucidio e non incidente. Beatrice Inguì sul diario "sono troppo grassa", ipotesi cyberbullismo dietro al folle gesto(Pubblicato il Fri, 06 Apr 2018 18:56:00 GMT)

Torino - 15enne travolta dal treno : spunta l’ipotesi suicidio. Gli indizi nel suo diario : Dalle immagini di videosorveglianza del binario 4 della stazione di Torino Porta Susa, dove Beatrice Inguì è morta travolta da un convoglio in transito, si vede come lo zaino della giovane non si sia agganciato al convoglio, la ragazza non sia scivolata e la banchina non fosse eccessivamente affollata. Nel suo diario scriveva: "Sono troppo grassa".Continua a leggere

