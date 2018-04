Tim sempre più vicina a Open Fiber | Bernabè e Bassanini ' dei ex machina' della newco

Sesso - si fa sempre meno : solo tre coppie su dieci hanno più di un rapporto a setTimana : "Italians do it better", "gli italiani lo fanno meglio". Forse sì, ma sicuramente meno di un tempo. I dati sul Sesso in Italia sono tutti in declino, sopratutto all'interno delle cosiddette relazioni stabili: un quinto di queste, tra persone in età sessualmente attiva, non contempla rapporti sessual

LegitTima difesa : Salvini - #iostoconMario - difesa sempre legitTima : Roma, 3 apr. (AdnKronos) – “PAZZESCO! Facciamo girare: #iostoconMario! La difesa è sempre legittima!”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini a proposito del rinvio a giudizio per eccesso colposo di legittima difesa di Mario Cattaneo, l’oste di Casaletto Lodigiano (Lodi) che uccise un romeno di 32 anni che con tre complici si era introdotto nel suo locale. L'articolo legittima difesa: Salvini, #iostoconMario, difesa sempre ...

Coma etilico - sempre più giovanissimi tra le vitTime : Al limite del Coma etilico con un principio di ipotermia. Così i medici del 118 hanno trovato un quattordicenne sabato sera in una frazione di Pareto, in provincia di Alessandria. A chiamarli era stata la madre dopo aver visto in che condizioni era tornato da una serata con gli amici. I ragazzi avrebbero bevuto rum. È l’ultimo caso, non l’unico. Sfogliando le cronache locali si trovano notizie simili sul Tirreno e sull’Eco di Bergamo, a Savona ...

Fs - invesTimenti record in Italia "Il bilancio migliore di sempre" : Mazzoncini: 'Certissimi che il nuovo governo condividerà quello che stiamo facendo' I ricavi sono in continua crescita e gli investimenti raggiungono la cifra record di 5,6 miliardi di euro. Per le ...

Sempre più compagnie telefoniche nei pagamenti digitali : tocca a Tim : Tim lancia un sistema di pagamenti digitali con una prepagata e si allea con il gruppo Sella e Apple Pay. Jiffy sbarca nei supermercati del gruppo Iper

Sempre più compagnie telefoniche nei pagamenti digitali : tocca a Tim : (Foto: Shutterstock) Nuovi attori si affacciano nel mercato dei pagamenti digitali in Italia. Ora è la volta di Tim che ha appena lanciato la sua carta prepagata digitale, in partnership con Hype, applicazione per scambiare denaro del gruppo Banca Sella. Sul fronte del mobile banking la compagnia telefonica ha lanciato Tim Personal, una carta prepagata che integra un prodotto finanziario con i servizi di telefonia mobile. Attraverso ...

“Mollo!” Isola - Valeria Marini choc. Il programma sempre più nel caos. A poche setTimane dalla fine dell’edizione 2018 una vera e propria bomba. Cosa sta succedendo : Non c’è pace per l’Isola dei Famosi. Ormai è guerra tra i naufraghi. Quando mancano infatti poche settimane alla chiusura dell’edizione 2018 ecco che un’altra bomba è pronta a scoppiare. Nel centro del mirino è finita Valeria Marini con una decisione che scatenerà non poche polemiche. La bionda ex prima donna del Bagaglino – che si era distinta anche tra le mura del Grande Fratello Vip – sarebbe pronta a lasciare. A lanciare la nuova ...

“Lutto a Forum”. È morto uno dei volti più amati. Era entrata nelle case degli italiani con grande eleganza. Tutti l’hanno sempre sTimata per la sua grande competenza : “Una donna di grandissimo valore” : Un volto noto di Forum si è spento. Una brutta notizia in questa domenica delle palme per Tutti i fan del programma che hanno sempre apprezzato la sua competenza e la sua classe innata. Ha sempre conquistato Tutti grazie alla sua serietà e alle sue decisioni prese con grandissima conoscenza della amteria e con una saggezza del professionista di grande valore. È morta nella notte una delle giudici che di recente abbiamo visto su Canale 5 ...

Dieci anni fa l'ulTima sfida Made in Italy : serie A - passa - sempre - lo straniero : Empoli-Samp nel 2008 chiudeva un'era: italiani sotto il 50% anche in questa stagione Venerdì compirà Dieci anni. Cifra tonda, già significativa, ma non ancora corposissima. Può esserlo invece per il ...

Ancora una sconfitta per il Prato che è sempre più ulTimo La Lucchese passa a Pontedera per 1-0 grazie ad una rete di Fanucchi al 29' della ... : Il tabellino e la cronaca del derby. Prato: 22 Alastra, 3 Seminara , 22'st 24 Coccolo, , 5 Martinelli, 7 Ceccarelli, 8 Gargiulo , 22'st 6 Bonetto, , 9 Carletti, 10 Piscitella , 30'st 11 Liurni, , 15 ...

Mondiali femminili : Italia travolta dal Canada - azzurre sempre ulTime in classifica : A indirizzare la partita, però, sono state le tre mani perse consecutivamente tra il quarto e il sesto end : due, tre e altri due punti marcati dalle Campionesse del Mondo hanno fatto la differenza. ...

Curling femminile - Mondiali 2018 – Italia travolta dal Canada - azzurre sempre ulTime in classifica : L’Italia è stata travolta dal Canada ai Mondiali 2018 di Curling femminile. A North Bay, le azzurre sono crollate per 14-6 contro le padrone di casa che hanno trionfato con estrema facilità confermando la loro imbattibilità (dieci successi in altrettante partite). Diana Gaspari e compagne si sono arrese dopo il 4-0 subito nell’ottavo end, parziale giunto dopo essersi imposte per 3-0 nella frazione precedente. A indirizzare la ...

Probabili formazioni / Napoli Genoa : quote e ulTime novità live - Ghoulam sempre ai box (Serie A 29^ giornata) : Probabili formazioni Napoli Genoa: quote e ultime novità live sulle mosse di Sarri e Ballardini e i loro titolari per il match del San Paolo (Serie A, 29^ giornata)(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 12:01:00 GMT)

Gli effetti devastanti di 8 anni di guerra in Siria sui bambini : le prime vitTime sono sempre loro : Oggi per la Siria inizia un nuovo anno di guerra, l'ottavo, fatto di bombardamenti e atrocità, nel quale i bambini sono ancora una volta le vittime principali. Soltanto nei primi due mesi del 2018...