Thomas aprirà il live dei Why Don’t We a Milano

(Di venerdì 6 aprile 2018) Il prossimo 7 giugno i WhyWe – giovane boyband statunitense alla quale Ed Sheeran ha scritto una canzone – verranno a trovarci in Italia per un unico concerto ai Magazzini Generali di. A rendere ancora più imperdibile la serata ci penserà: è lui chelo show dei WhyWe! arc id=”90edf890-a465-11e7-9a25-a4badb20dab5″ha dato lui stesso la notizia ai suoi fan con una serie di annunci sui social. “È una band che mi piace tantissimo e la soddisfazione e l’adrenalina sono già a 1000, non vedo l’ora di dare il massimo sul palco!” ha scrittoentusiasta su Facebook. I biglietti per il concerto dei WhyWe opening actli puoi acquistare su TicketOne.it e in tutte le rivendite autorizzate. ph: ufficio stampaildei WhyWe aNews Mtv ...