Thalita Malagò di AESVI tra le finaliste del premio “Women in Games”

eurogamer

: All'interno del prestigioso premio 'Women in Games' di MCV c'è anche un po' di Italia con Thalita Malagò di AESVI - Eurogamer_it : All'interno del prestigioso premio 'Women in Games' di MCV c'è anche un po' di Italia con Thalita Malagò di AESVI - KaramelooTech : Thalita Malagò in finale al Women in Games Awards”: AESVI annuncia che… -

(Di venerdì 6 aprile 2018)oggi è lieta di condividere una notizia importante per il settore dei videogiochi in Italia che contribuisce al pieno riconoscimento del ruolo fondamentale svolto da tante professioniste che operano in questo ambito:, Direttore Generale di, è stata infatti selezionata tra lenella categoria "Outstanding Contribution" del prestigioso "Women in Games Awards",organizzato da MCV, storica testata britannica dedicata all'industria del videogioco internazionale.La categoria "Outstanding Contribution" premia la professionista che ha un'esperienza di lungo corso nel settore e ha saputo dare nel tempo un contributo positivo al suo sviluppo dal punto di vista commerciale, creativo o divulgativo. Le altrenella categoria sono Cat Channon (director of international communications di Warner Bros), Jessica Curry (studio head di The Chinese Room) e ...