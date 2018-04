Terremoto | Quagliariello | “La sicurezza sismica sia patrimonio comune”

Terremoto - un disegno di legge per mettere in sicurezza l'Italia. Quagliariello : 'Se eletto - sarà il primo impegno' : ... appunto, e non può essere un peso; In terzo luogo, agevolare l'utilizzo di capitali privati anche per la ricostruzione pubblica; infine, promuovere una politica di educazione civica, come in ...