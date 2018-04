Terremoto | INGV | “La terra torna a tremare in Centro Italia | incremento di sismicità a

meteoweb.eu

(Di venerdì 6 aprile 2018) Negli ultimi 30 giorni la zona a sud di Camerino, in provincia di Macerata, è stata interessata da undi– scrivono gli esperti Alessandro Amato, Concetta Nostro, Maurizio Pignone (-Osservatorio Nazionale Terremoti) e Carlo Meletti (-PI) – con terremoti che hanno raggiunto valori di magnitudo Mw pari a 4.0 il 4 aprile 2018 alle ore 4:19ne. Gli eventi di questi giorni rientrano nella sequenza sismica iniziata il 24 agosto 2016 con l’evento di magnitudo Mw 6.0 avvenuto nei pressi di Amatrice e Accumoli (RI) e culminato con l’evento sismico del 30 ottobre 2016 di magnitudo Mw 6.5 . Tale sequenza si è gradualmente sviluppata interessando un’ampia fascia dell’Appennino centrale, un’area di circa 1200 km2, estesa per circa 80 km in direzione NNW-SSE e larga circa 15-20 km, dalla provincia di Macerata, nelle Marche, alla provincia dell’Aquila, ...