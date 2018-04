Terremoto | De Micheli | la ricostruzione è partita

meteoweb.eu

: 'Come avevo chiesto di tenere fuori la ricostruzione allora, così adesso mi tengo lontana dal dibattito sulle consu… - pdnetwork : 'Come avevo chiesto di tenere fuori la ricostruzione allora, così adesso mi tengo lontana dal dibattito sulle consu… - AlbertoForesti3 : RT @pdnetwork: 'Come avevo chiesto di tenere fuori la ricostruzione allora, così adesso mi tengo lontana dal dibattito sulle consultazioni'… - SenatoriPD : RT @pdnetwork: 'Come avevo chiesto di tenere fuori la ricostruzione allora, così adesso mi tengo lontana dal dibattito sulle consultazioni'… -

(Di venerdì 6 aprile 2018) “La– spiega in una intervista al Messaggero Paola De, commissario straordinario per l’emergenza post-sisma in Centro Italia -. Per la privata iniziano ad esserci dei segnali, e il primo effetto dell’ ordinanza 46 e’ che sono emersi finalmente i problemi veri dellaprivata: gli abusi edilizi non sanabili, per alcuni dei quali dovremo fare una legge che interverra’ in maniera puntuale. Poi c’e’ la paura delle persone di non ricevere i rimborsi per le spese affrontate. Stiamo spiegando in tutti i modi che tutto, ma proprio tutto, sara’ pagato dallo Stato“. “Sono in corso di approvazione le perimetrazioni, perche’ abbiamo avuto i dati sulle microzonazioni: questo strumento urbanistico ci consentira’ di ricostruire meglio e in sicurezza i centri storici, intervenendo ...