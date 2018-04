TECH DAY | ad Alba l' Hub tecnologico per l' innovazione

L'ad TECH : com'è e come sta cambiando. Focus sui nuovi trend a Programmatic Day - s - 2018 : A tal proposito, una delle novità di quest'anno è il rapido sviluppo del Programmatic Audio : la crescente popolarità di tecnologie come streaming e podcast su mobile, insieme con la saturazione del ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari si arrende contro Justin Thomas nel WGC-Dell TECHnologies Match Play. Fuori dai giochi anche Spieth - Day e McIlroy : Si interrompe sul più bello la corsa di Francesco Molinari nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’Europeam Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club, in Texas. Molinari si è arreso allo strapotere dello statunitense Justin Thomas, che ha letteralmente dominato la sfida, accrescendo il suo vantaggio buca dopo buca e chiudendo la pratica già alla 13 ...

Ecco i LogiTECH G Days : offerte imperdibili su mouse - cuffie - tastiere e molto altro : Giornata molto ricca per tutti coloro che erano alla ricerca di una periferica, che si tratti di mouse, tastiera, headset o perché no anche un volante da gaming.Sono infatti partiti i Logitech G Days e potete dare un'occhiata a tutte le offerte lanciate per l'occasione semplicemente cliccando sul seguente link: Logitech G Days.Qui di seguito alcuni esempi degli sconti davvero notevoli che potete sfruttare:Read more…

Infiniti Q50S Hybrid - Una settimana con la Sport TECH AWD automatica [Day 5] : Nel Diario di questa settimana saliamo a bordo della Infiniti Q50S Hybrid Sport Tech AWD automatica, la berlina premium nipponica che, di listino, costa 63.400 euro. Un modello prestazionale che può contare sui 306 CV del 3.5 V6 benzina in lega di alluminio e sui 68 CV del motore elettrico (la potenza totale è di 364 CV). La batteria, compatta, è agli ioni di litio. Lesemplare in prova, in versione Model year 2018, include in opzione la sola ...

Infiniti Q50S Hybrid - Una settimana con la Sport TECH AWD automatica [Day 4] : Nel Diario di questa settimana saliamo a bordo della Infiniti Q50S Hybrid Sport Tech AWD automatica, la berlina premium nipponica che, di listino, costa 63.400 euro. Un modello prestazionale che può contare sui 306 CV del 3.5 V6 benzina in lega di alluminio e sui 68 CV del motore elettrico (la potenza totale è di 364 CV). La batteria, compatta, è agli ioni di litio. Lesemplare in prova, in versione Model year 2018, include in opzione la sola ...

Infiniti Q50S Hybrid - Una settimana con la Sport TECH AWD automatica [Day 3] : Nel Diario di questa settimana saliamo a bordo della Infiniti Q50S Hybrid Sport Tech AWD automatica, la berlina premium nipponica che, di listino, costa 63.400 euro. Un modello prestazionale che può contare sui 306 CV del 3.5 V6 benzina in lega di alluminio e sui 68 CV del motore elettrico (la potenza totale è di 364 CV). La batteria, compatta, è agli ioni di litio. Lesemplare in prova, in versione Model year 2018, include in opzione la sola ...

Quattroruote Day 2018 - Il motore Mazda Skyactiv-X vince il Q Global TECH Award : Questa edizione del Quattroruote Day, oltre al premio La Novità dellanno e quello speciale dedicato al nostro fondatore Gianni Mazzocchi, vede il debutto di un nuovo riconoscimento: il Q Global Tech Award, per la più importante innovazione tecnologica dellanno. Lassegnazione ha coinvolto lintero network internazionale della nostra rivista, che conta partner in 14 Paesi, da Russia e Turchia fino alla Thailandia, passando da Albania, Bulgaria, ...