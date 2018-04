Tartaruga azzannatrice trovata in parco a Pomigliano d' Arco E' pericolosa per l' uomo

Insegnante dà da mangiare un cucciolo di cane vivo a una Tartaruga azzannatrice : aperta inchiesta : Ha dato un cucciolo di cane vivo in pasto a una tartaruga azzannatrice . E’ successo in Idaho, alla Preston School e a compiere questo gesto davanti agli studenti è stato un Insegnante . Il rettile è stato poi soppresso e il Dipartimento dell’Agricoltura ha invitato chiunque sia “in possesso di una specie invasiva a segnalarla”. L’azione dell’ Insegnante ha scatenato subito molte polemiche anche se alcuni ...

