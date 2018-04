Taekwondo | German Open 2018 | Vito dell’Aquila a caccia della vittoria ad Amburgo Antonio

oasport

(Di venerdì 6 aprile 2018) Il grande show delfa tappa adcon il, torneo di categoria G1 che andrà in scena sabato 7 e domenica 8 aprile e vedrà confrontarsi i migliori interpreti mondialidisciplina, adi un podio di prestigio e di punti preziosi per il ranking. I partecipanti, infatti, sono consapevoli che il torneo rappresenta non soltanto un appuntamento importante per la conquista di un piazzamento onorevole, ma anche e soprattutto un ottimo viatico per migliorare la propria posizione nelle classifiche mondiali delle singole categorie e presentarsi al biennio che conduce verso Tokyo 2020 con un bottino di punti utile per contendersi a pieno titolo la qualificazione per i prossimi Giochi Olimpici. La pattuglia italiana inia sarà piuttosto folta e include, tra gli altri, un atleta che promette di essere assoluto protagonista ad...