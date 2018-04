Taekwondo - German Open 2018 : Vito dell’Aquila a caccia della vittoria ad Amburgo. Antonio Flecca e Cristina Gaspa puntano al podio : Il grande show del Taekwondo fa tappa ad Amburgo con il German Open 2018, torneo di categoria G1 che andrà in scena sabato 7 e domenica 8 aprile e vedrà confrontarsi i migliori interpreti mondiali della disciplina, a caccia di un podio di prestigio e di punti preziosi per il ranking. I partecipanti, infatti, sono consapevoli che il torneo rappresenta non soltanto un appuntamento importante per la conquista di un piazzamento onorevole, ma anche e ...