Taekwondo | Assunta Cennamo si esalta ad Hammamet e conquista il pass per gli Youth

oasport

(Di venerdì 6 aprile 2018) Inizia nel migliore dei modi l’avventura dell’Italia ad, in Tunisia, dove è in corso il torneo di qualificazione agliOlympic Games 2018, in programma a Buenos Aires tra il 6 e il 18 ottobre.ha strappato ilgrazie al terzo postoto nella categoria -63 kg, un risultato giunto al termine di un percorsonte, che ha visto l’azzurra superare in successione la kazaka Nuray Khussainova (16-1), la canadese Isabella Schrunder (8-3) e la croata Lucija Domic (15-15 e 2-0 al golden point), prima di cedere in semifinale contro la messicana Leslie Soltero (7-23). Una sconfitta, in ogni caso, indolore per, che può gioire per la qualificazione ai Giochi Olimpici giovanili, in attesa di tornare in gara ancora adper i Mondiali Junior 2018, in programma tra il 9 e il 13 aprile. Restano a bocca asciutta, ...